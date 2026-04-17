Лукашенко назвал США диктаторами

- Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT назвал США "самыми настоящими диктаторами".
- По словам Лукашенко, американская политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке подтверждают, что США не являются демократами.
Отрывок интервью показал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". По словам ведущего, все говорят, что в Белоруссии диктатура, в Америке демократия, в Америке народ выбирает президента. "В Америке каждые четыре года к власти приходит новый человек, но политически ничего не меняется. Тот же курс, те же проблемы, те же обсуждения. А здесь мы наблюдаем, что на протяжении 30 лет все-таки идет последовательное развитие, и здесь президент пользуется поддержкой народа, и эта поддержка довольно многочисленная. Так может быть, мы не правы?" - сказал Санчес, добавив, что, может, надо объяснить это людям.
"Вы абсолютно не правы. Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека — всё это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке, ну и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы. Никакой демократии, прав человека нет", - сказал Лукашенко.
По его словам, о каких правах человека говорят США, если они разбомбили школу в суверенной стране, которая расположена в десятках тысячах километров от Америки и ничем ей не угрожала. "Вы разбомбили школу, где погибли дети и учителя. Две сотни почти человек. А сколько погибло благодаря тому, что вы поощряли бомбежки (со стороны - ред.) Израиля? О каких правах человека вы говорите? Если вы за права человека, тогда дайте человеку осуществить главное право - право на жизнь. Человек хотел жить, особенно детишки. Вы их уничтожили. Ну вот вам один только факт вчерашнего дня, который полностью перечеркивает все, что вы говорили", - сказал президент Белоруссии.
По его словам, ведущий правильно сказал, что реально в США ничего не меняется. "Так может быть у вас диктатура внутри страны?" - сказал Лукашенко.