Жители Москвы рассказали о своем отношении к лотереям
12:50 17.04.2026 (обновлено: 12:51 17.04.2026)
Жители Москвы рассказали о своем отношении к лотереям

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москвичи оценили вероятность выигрыша в лотерею и рассказали о своем отношении к ним.
"Я до сих пор верю в чудеса, хоть мне и 30 лет", – рассказала москвичка в беседе с деловой газетой ВЗГЛЯД, говоря о вероятности выигрыша в лотерее.
Другой прохожий рассказал, что у него был случай, когда лотерейный билет окупился, после этого он "понял, что не стоит больше этим заниматься". Другая собеседница издания рассказала, что не участвует в подобном, ей это не интересно.
"Я никогда не играла, но видела, как из-за азарта ломались судьбы – люди слишком сильно увлекались, входили в азарт, а потом продавали свое имущество", – вспомнила другая опрошенная.
Еще один респондент выразил мнение, что на организации лотерей и розыгрышей "наживается определенная группа людей, выиграть там нереально". В этом его поддержал другой опрошенный, подчеркнув, что "выигрыш малых сумм сделан лишь для того, чтобы люди продолжали играть". Еще одна москвичка вспомнила, что ее детстве родители участвовали в "Русском лото", но никогда не выигрывали.
"Лотерея – это "развод" на деньги. Я когда-то пробовала в них участвовать, но это было ради веселья", – согласилась другая собеседница.
Однако были и те, кто считают, что шансы на победу все-таки есть, однако это зависит от удачи.
"Выиграть в лотерею можно, но разбогатеть – вряд ли. Впрочем, мои знакомые выигрывали шестизначные суммы", – рассказал один из собеседников газеты.
