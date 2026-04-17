06:04 17.04.2026 (обновлено: 06:05 17.04.2026)
Россиянин выиграл в лотерею, использовав два условия победы в своих билетах

РИА Новости: житель Башкортостана выиграл более 17 миллионов рублей в лотерее

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Башкортостана выиграл более 17 миллионов рублей в лотерею.
  • Он дважды выиграл суперприз, угадав в одном билете все числа, а в другом — ни одного.
  • Победитель — работник горнодобывающей промышленности, который любит математику и числовые лотереи.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Житель Башкортостана выиграл более 17 миллионов рублей в лотерею, угадав в одном билете все числа, а в другом - ни одного, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Работник горнодобывающей промышленности из Башкортостана Иршат выиграл более 17 миллионов рублей и стал мультимиллионером после того, как дважды выиграл суперприз в онлайн-лотерее... Иршат купил пять лотерейных билетов на тираж № 36695 в лотерее "Топ 12", и два билета из них оказались выигрышными. Они принесли победителю 8 692 932 рублей каждый, и в сумме у жителя Башкортостана оказалось более 17 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Там объяснили, что в этой лотерее можно выиграть суперприз, не угадав ни одной цифры из 12 в диапазоне от 1 до 24 либо угадав все. "Такой тактикой и воспользовался Иршат, выбирая в каждом билете свои числа. В итоге, в одном из выигрышных билетов у него совпали все цифры, а в другом наоборот, ни одной", - отметили в компании.
По словам счастливчика, он со школы любил математику, поэтому ему очень нравится работать с миром цифр и участвовать в числовых лотереях. Выбирая билеты, он опирался на понравившееся цифры, что и принесло успех в игре.
Победитель признался, что совсем не ожидал такой победы, так как все силы у него уходят на работу и тяжелый труд на вахте. Смс о выигрыше он получил после смены, когда уже собирался отдыхать. Эмоции от осознания, что он теперь миллионер, были настолько сильными, что тело била мелкая дрожь, поделился Иршат.
Пока что он не решил, на что именно хочет потратить выигрыш. Другим участникам лотерей он пожелал верить в лучшее и следовать за своей мечтой, отметили в пресс-службе.
