Россиянин выиграл в лотерею, использовав два условия победы в своих билетах

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Житель Башкортостана выиграл более 17 миллионов рублей в лотерею, угадав в одном билете все числа, а в другом - ни одного, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"Работник горнодобывающей промышленности из Башкортостана Иршат выиграл более 17 миллионов рублей и стал мультимиллионером после того, как дважды выиграл суперприз в онлайн-лотерее... Иршат купил пять лотерейных билетов на тираж № 36695 в лотерее "Топ 12", и два билета из них оказались выигрышными. Они принесли победителю 8 692 932 рублей каждый, и в сумме у жителя Башкортостана оказалось более 17 миллионов рублей", - рассказали в пресс-службе.

Там объяснили, что в этой лотерее можно выиграть суперприз, не угадав ни одной цифры из 12 в диапазоне от 1 до 24 либо угадав все. "Такой тактикой и воспользовался Иршат, выбирая в каждом билете свои числа. В итоге, в одном из выигрышных билетов у него совпали все цифры, а в другом наоборот, ни одной", - отметили в компании.

По словам счастливчика, он со школы любил математику, поэтому ему очень нравится работать с миром цифр и участвовать в числовых лотереях. Выбирая билеты, он опирался на понравившееся цифры, что и принесло успех в игре.

Победитель признался, что совсем не ожидал такой победы, так как все силы у него уходят на работу и тяжелый труд на вахте. Смс о выигрыше он получил после смены, когда уже собирался отдыхать. Эмоции от осознания, что он теперь миллионер, были настолько сильными, что тело била мелкая дрожь, поделился Иршат.