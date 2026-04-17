Стало известно, когда пройдут слушания в CAS по делу РУСАДА и WADA

"Слушания будут в сентябре. Также идет процесс по подготовке ко второму чтению законопроекта. Работаем над этим совместно с Минспортом, был ряд замечаний, которые мы пытаемся устранить. Думаю, что успеем до сентября. Основной вопрос, предмет спора - законодательство. Если будут устранены замечания, то не будет и предмета для рассмотрения в CAS", - заявила Логинова.

В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.