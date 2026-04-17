13:07 17.04.2026 (обновлено: 13:08 17.04.2026)
Стало известно, когда пройдут слушания в CAS по делу РУСАДА и WADA

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Спортивный арбитражный суд (CAS) назначил слушания по процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на сентябрь, сообщила РИА Новости глава РУСАДА Вероника Логинова.
8 марта Логинова сообщила РИА Новости, что WADA возобновило судебный процесс против РУСАДА в CAS.
«
"Слушания будут в сентябре. Также идет процесс по подготовке ко второму чтению законопроекта. Работаем над этим совместно с Минспортом, был ряд замечаний, которые мы пытаемся устранить. Думаю, что успеем до сентября. Основной вопрос, предмет спора - законодательство. Если будут устранены замечания, то не будет и предмета для рассмотрения в CAS", - заявила Логинова.
Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в CAS. В августе 2025 года министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил об имеющейся предварительной договоренности с WADA по поводу инспекции РУСАДА с целью его дальнейшего признания. Позднее в WADA заявили РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".
В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе в том числе из-за того, что Всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.
