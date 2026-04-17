Прекращение огня невозможно без вывода ЦАХАЛ из Ливана, заявил Аун - РИА Новости, 17.04.2026
14:35 17.04.2026 (обновлено: 14:39 17.04.2026)
© AP Photo / Bilal Hussein
Джозеф Аун. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что прекращение огня невозможно без вывода израильских сил (ЦАХАЛ) из Ливана.
  • Аун подчеркнул, что ливанская армия будет играть ключевую роль на юге страны и вдоль всей границы после вывода израильских сил.
БЕЙРУТ, 17 апр - РИА Новости. Власти Ливана стремятся закрепить режим прекращения огня с Израилем с восстановлением суверенитета над всей территорией страны, заявил президент Ливана Джозеф Аун в пятницу.
"Позиция государства заключается в закреплении режима прекращения огня, выводе израильских сил с оккупированных территорий, освобождении пленных и урегулировании пограничных споров", - цитирует слова Ауна пресс-служба президента.
Аун подчеркнул, что армия Ливана будет играть ключевую роль на юге страны и вдоль всей границы после вывода израильских сил с территории Ливана.
Дым на месте взрыва на ливанской стороне израильско-ливанской границы после вступления в силу 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем. 17 апреля 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия
Вчера, 12:04
 
