Прекращение огня невозможно без вывода ЦАХАЛ из Ливана, заявил Аун

БЕЙРУТ, 17 апр - РИА Новости. Власти Ливана стремятся закрепить режим прекращения огня с Израилем с восстановлением суверенитета над всей территорией страны, заявил президент Ливана Джозеф Аун в пятницу.
"Позиция государства заключается в закреплении режима прекращения огня, выводе израильских сил с оккупированных территорий, освобождении пленных и урегулировании пограничных споров", - цитирует слова Ауна пресс-служба президента.
