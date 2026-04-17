Ликсутов: резиденты ОЭЗ Москвы показали разработки на выставке электроники

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Свыше 15 резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" представили свои разработки на 28-й международной выставке электроники ExpoElectronica, рассказал в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно поддерживает высокотехнологичные производства. Столичные компании — резиденты ОЭЗ — регулярно участвуют в крупнейших профильных выставках. Это помогает им находить новых партнеров, заключать выгодные контракты и укреплять технологический суверенитет страны", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

По словам заместителя мэра, большинство представленных на стенде изделий — новинки, призванные заместить импортные аналоги.

Например, среди экспонатов был представлен высокотехнологичный комплекс для промышленной 3D-томографии. Его разработала компания "Диагностика-М". Устройство обеспечивает детализацию изображений до пяти микрон и трехмерную визуализацию внутренних структур микроэлектроники, в том числе процессоры. Эта разработка велась на российской компонентной базе с использованием собственных запатентованных решений.

Предприятие стало резидентом особой экономической зоны в 2019 году. На данный момент его оборудование работает более чем в 100 аэропортах страны — от Шереметьево и Внуково до воздушных гаваней Краснодара и Южно-Сахалинска. В том числе оборудование работает в Московском метрополитене, на объектах "Почты России", госкорпорации "Росатом" и ОАО "Российские железные дороги".

Другая разработка – фотолитографическое оборудование для выпуска микросхем с топологией 350 нанометров. В мире менее 10 стран способны создавать такую технику. Разработчик — Зеленоградский нанотехнологический центр. Он стал резидентом особой экономической зоны "Технополис Москва" в 2011 году. В 2024 году компания начала серийное производство оптических мультиплексоров для высокоскоростной передачи данных, которые ускоряют интернет-трафик до 100 раз.

За время работы в ОЭЗ предприятие освоило выпуск 50 видов импортозамещающих изделий.

Еще один участник экспозиции — компания "Нюкон Энерджи", получившая статус резидента ОЭЗ в 2023 году. Она представила отечественные конденсаторы, в том числе для компенсации реактивной мощности. Производство компании на 70% оснащено оборудованием из России, а 75% сырья — отечественное.

В 2026 году предприятие разработало тяговый конденсатор для привода высокоскоростных поездов будущей магистрали Москва-Санкт-Петербург. Эта продукция компании используется в электроприводах поездов "Ласточка" и "Иволга", в подвижном составе Московского метрополитена. Кроме того, продукция используется в современных трамваях и троллейбусах.

