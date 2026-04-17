Ликсутов: открытый кадровый набор пройдет в ОЭЗ "Технополис Москва"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:40 17.04.2026
Ликсутов: открытый кадровый набор пройдет в ОЭЗ "Технополис Москва"

Максим Ликсутов: резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" проведут кадровый набор

© Фото : Пресс-служба ДИПП Открытый кадровый набор пройдет в ОЭЗ "Технополис Москва"
Открытый кадровый набор пройдет в ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Открытый кадровый набор пройдет в ОЭЗ "Технополис Москва"
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" 24 апреля пройдет открытый кадровый отбор с участием высокотехнологичных компаний, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Заммэра напомнил, что ОЭЗ “Технополис Москва” — центр современной столичной промышленности. В настоящий момент там ведут свою деятельность свыше 240 высокотехнологичных предприятий, где трудятся более 30 тысяч человек.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина для компаний-резидентов создана одна из самых привлекательных систем налоговых льгот и таможенных преференций в стране. Благодаря таким условиям популярность ОЭЗ постоянно растет: с каждым годом на площадке открывается все больше производств. Предприятия расширяются, модернизируют линии и, как следствие, нуждаются в новых квалифицированных кадрах. Именно поэтому регулярно проводится открытый отбор, который дает горожанам возможность получить работу в передовых отраслях", — сообщил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Старт мероприятия в 11:00. Оно пройдет на площадке "Печатники". На ярмарке представят вакансии в таких сферах, как производство лекарственных препаратов и медицинских изделий, выпуск радиоэлектронной продукции, а также создание коммунальных машин и литий-ионных батарей. Участники смогут напрямую пообщаться с представителями отделов кадров компаний-резидентов.
Для посетителей также проведут мастер-классы, где специалисты поделятся секретами успешной самопрезентации и составления резюме. Студенты узнают актуальную информацию о стажировках и практике в ведущих предприятиях ОЭЗ. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.
В этом году ОЭЗ "Технополис Москва" исполняется 20 лет. За этот время проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. В настоящий момент ОЭЗ включает в себя 10 площадок, их площадь составляет 392 гектара. На площадках работают предприятия в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.
Москва развивает площадки для высокотехнологичного бизнеса. Благодаря городским решениям компании получают льготы и создают современные рабочие места. Это вносит вклад в развитие национального проекта "Кадры", который направлен на подготовку специалистов и обеспечение экономики страны квалифицированными сотрудниками.
 
