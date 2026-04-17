Ликсутов: открытый кадровый набор пройдет в ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" 24 апреля пройдет открытый кадровый отбор с участием высокотехнологичных компаний, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Заммэра напомнил, что ОЭЗ “Технополис Москва” — центр современной столичной промышленности. В настоящий момент там ведут свою деятельность свыше 240 высокотехнологичных предприятий, где трудятся более 30 тысяч человек.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина для компаний-резидентов создана одна из самых привлекательных систем налоговых льгот и таможенных преференций в стране. Благодаря таким условиям популярность ОЭЗ постоянно растет: с каждым годом на площадке открывается все больше производств. Предприятия расширяются, модернизируют линии и, как следствие, нуждаются в новых квалифицированных кадрах. Именно поэтому регулярно проводится открытый отбор, который дает горожанам возможность получить работу в передовых отраслях", — сообщил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Старт мероприятия в 11:00. Оно пройдет на площадке "Печатники". На ярмарке представят вакансии в таких сферах, как производство лекарственных препаратов и медицинских изделий, выпуск радиоэлектронной продукции, а также создание коммунальных машин и литий-ионных батарей. Участники смогут напрямую пообщаться с представителями отделов кадров компаний-резидентов.

Для посетителей также проведут мастер-классы, где специалисты поделятся секретами успешной самопрезентации и составления резюме. Студенты узнают актуальную информацию о стажировках и практике в ведущих предприятиях ОЭЗ. Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

В этом году ОЭЗ "Технополис Москва" исполняется 20 лет. За этот время проект вырос из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. В настоящий момент ОЭЗ включает в себя 10 площадок, их площадь составляет 392 гектара. На площадках работают предприятия в сфере микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, ИТ и робототехники.