01:33 17.04.2026 (обновлено: 02:08 17.04.2026)
Стали известны полуфинальные пары Лиги конференций

© пресс-служба клуба "Ницца"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Определились полуфинальные пары футбольной Лиги конференций сезона-2025/26: "Шахтер" (Украина) — "Кристал Пэлас" (Англия), "Райо Вальекано" (Испания) — "Страсбур" (Франция).
  • Первые матчи полуфинала пройдут 30 апреля, ответные встречи — 7 мая, а финал турнира состоится 27 мая в немецком Лейпциге.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Определились все полуфинальные пары футбольной Лиги конференций сезона-2025/26.
Первые матчи стадии пройдут 30 апреля, ответные встречи - 7 мая.

Пары 1/2 финала Лиги конференций:

Финал турнира пройдет 27 мая в немецком Лейпциге. Действующим победителем Лиги конференций является английский "Челси".
Трофей Лиги Европы УЕФА - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Определились полуфинальные пары Лиги Европы
Вчера, 01:30
 
ФутболСпортКристал ПэласШахтерРайо ВальеканоСтрасбурЛига конференций
 
