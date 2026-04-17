Стали известны полуфинальные пары Лиги конференций

- Первые матчи полуфинала пройдут 30 апреля, ответные встречи — 7 мая, а финал турнира состоится 27 мая в немецком Лейпциге.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Определились все полуфинальные пары футбольной Лиги конференций сезона-2025/26.
Первые матчи стадии пройдут 30 апреля, ответные встречи - 7 мая.
Пары 1/2 финала Лиги конференций:
- "Шахтер" (Украина) - "Кристал Пэлас" (Англия);
- "Райо Вальекано" (Испания) - "Страсбур" (Франция).
Вчера, 01:30