Определились полуфинальные пары Лиги Европы

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Определились все полуфинальные пары футбольной Лиги Европы сезона-2025/26.
Первые матчи стадии пройдут 30 апреля, ответные встречи - 7 мая.
Пары 1/2 финала Лиги Европы:
- "Брага" (Португалия) - "Фрайбург" (Германия);
- "Ноттингем Форест" (Англия) - "Астон Вилла" (Англия).
Финал турнира пройдет 20 мая в Стамбуле на домашнем стадионе "Бешикташа". Действующим победителем Лиги Европы является английский "Тоттенхэм".
