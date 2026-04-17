Определились полуфинальные пары Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
01:30 17.04.2026 (обновлено: 02:25 17.04.2026)
Определились полуфинальные пары Лиги Европы

Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Определились полуфинальные пары футбольной Лиги Европы сезона-2025/26: «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия), «Ноттингем Форест» (Англия) — «Астон Вилла» (Англия).
  • Первые матчи полуфинала пройдут 30 апреля, ответные встречи — 7 мая, а финал турнира состоится 20 мая в Стамбуле.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Определились все полуфинальные пары футбольной Лиги Европы сезона-2025/26.
Первые матчи стадии пройдут 30 апреля, ответные встречи - 7 мая.

Пары 1/2 финала Лиги Европы:

  • "Брага" (Португалия) - "Фрайбург" (Германия);
  • "Ноттингем Форест" (Англия) - "Астон Вилла" (Англия).
Финал турнира пройдет 20 мая в Стамбуле на домашнем стадионе "Бешикташа". Действующим победителем Лиги Европы является английский "Тоттенхэм".
