СМИ: европейские лидеры обсудят трехэтапный план на саммите по Ормузу - РИА Новости, 17.04.2026
09:42 17.04.2026 (обновлено: 09:49 17.04.2026)
СМИ: европейские лидеры обсудят трехэтапный план на саммите по Ормузу

FT: европейские лидеры обсудят трехэтапный план на саммите по Ормузскому проливу

© AP Photo / Altaf Qadri — Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские лидеры обсудят трехэтапный план на грядущем саммите по Ормузскому проливу.
  • В то же время источник заявил Financial Times, что конкретных результатов от мероприятия не ждут
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Европейские лидеры обсудят трехэтапный план на грядущем саммите по Ормузскому проливу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция на фоне блокады США Ормузского пролива на текущей неделе проведут международный саммит по свободе судоходства.
"Европейские лидеры будут работать над трехэтапным планом", - пишет издание.
В рамках первого этапа предусмотрена дипломатическая и политическая координация с тем, чтобы определить средства, необходимые для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Затем будет проведено обсуждение логистической поддержки судов, застрявших в проливе.
Наконец, третий этап предполагает выработку военных мер для обеспечения свободы судоходства, однако подчеркивается, что они могут быть реализованы только после достижения долгосрочного мира в регионе.
В то же время источник заявил газете, что конкретных результатов от этого саммита не ждут.
Ранее главы МИД стран коалиции по разблокировке Ормузского пролива провели онлайн-переговоры, в ходе которых обсудили возможные санкции против Ирана. На прошлой неделе также прошла встреча представителей военных ведомств стран коалиции, в которую входят десятки стран.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
