В МО упростили процесс подачи заявления на соцвыплату по ипотеке

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Московской области упростили процесс подачи заявлений на социальные выплаты по региональной бюджетной ипотеке через портал госуслуг. Теперь онлайн-услуга включает в себя автоматическую проверкусвидетельства на бюджетную ипотеку, написал 360.ru.

Если документ действителен, система сама заполнит все необходимые реквизиты, избавляя заявителя от ручного ввода данных. В случае отсутствия или просрочки свидетельства на экране появится предупреждение, а подача заявки будет временно заблокирована. Это позволяет вовремя исправить недочеты и избежать отказа в получении выплаты.

Бюджетная и социальная ипотеки в Подмосковье доступны специалистам из сферы здравоохранения, спорта, образования, науки и промышленности. При этом получатели бюджетной ипотеки обязаны проработать на территории региона не менее 5 лет, а социальной – 10 лет.