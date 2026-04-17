Рейтинг@Mail.ru
В МО упростили процесс подачи заявления на соцвыплату по ипотеке - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:15 17.04.2026

В МО упростили процесс подачи заявления на соцвыплату по ипотеке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Московской области упростили процесс подачи заявлений на социальные выплаты по региональной бюджетной ипотеке через портал госуслуг. Теперь онлайн-услуга включает в себя автоматическую проверкусвидетельства на бюджетную ипотеку, написал 360.ru.
Если документ действителен, система сама заполнит все необходимые реквизиты, избавляя заявителя от ручного ввода данных. В случае отсутствия или просрочки свидетельства на экране появится предупреждение, а подача заявки будет временно заблокирована. Это позволяет вовремя исправить недочеты и избежать отказа в получении выплаты.
Бюджетная и социальная ипотеки в Подмосковье доступны специалистам из сферы здравоохранения, спорта, образования, науки и промышленности. При этом получатели бюджетной ипотеки обязаны проработать на территории региона не менее 5 лет, а социальной – 10 лет.
Услуга "Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области" размещена на региональном портале госуслуг в разделе "Поддержка" – "Льготы и выплаты". Для подачи заявления на перечисление социальной выплаты по бюджетной ипотеке достаточно выбрать соответствующую цель обращения в онлайн-форме.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала