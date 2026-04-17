Юрист рассказал, что грозит за осквернение георгиевской ленточки

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет может грозить за публичное осквернение георгиевской ленточки, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Курбаков отметил, что согласно федеральному закону №579-ФЗ "О георгиевской ленте", публичное осквернение символа влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Юрист отметил, что согласно части 3 статьи 354.1 УК РФ, за осквернение символов воинской славы России может грозить штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
Осквернением будет считаться публичная порча ленты с одновременным высказыванием презрительно-негативного отношения к ней.
"Согласно части 4 (статьи 354.1 УК РФ - ред.), за совершение деяния группой лиц или с использованием СМИ или интернета наказание ужесточается - виновному может грозить штраф от 2 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет", - сказал юрист.
Георгиевская лента как символ Победы олицетворяет собой память о героических подвигах русских солдат в Великой Отечественной войне, а также о воинской доблести всех поколений защитников нашей Родины. Президент России Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал закон, который закрепил статус георгиевской ленты в качестве одного из символов воинской славы России.
