Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:48 17.04.2026
Юрист рассказал, что грозит за осквернение георгиевской ленточки

Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет может грозить за публичное осквернение георгиевской ленточки, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.
Курбаков отметил, что согласно федеральному закону №579-ФЗ "О георгиевской ленте", публичное осквернение символа влечёт за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Юрист отметил, что согласно части 3 статьи 354.1 УК РФ, за осквернение символов воинской славы России может грозить штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
Пассажиры в вагоне поезда Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Юрист рассказал, что грозит за грязную одежду в метро
16 апреля, 08:41
Осквернением будет считаться публичная порча ленты с одновременным высказыванием презрительно-негативного отношения к ней.
"Согласно части 4 (статьи 354.1 УК РФ - ред.), за совершение деяния группой лиц или с использованием СМИ или интернета наказание ужесточается - виновному может грозить штраф от 2 до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет", - сказал юрист.
Георгиевская лента как символ Победы олицетворяет собой память о героических подвигах русских солдат в Великой Отечественной войне, а также о воинской доблести всех поколений защитников нашей Родины. Президент России Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал закон, который закрепил статус георгиевской ленты в качестве одного из символов воинской славы России.
Ворона с кусочками хлеба на улице - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Юрист рассказала, что грозит за кормление ворон у дома
14 апреля, 07:40
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала