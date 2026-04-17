В Кузбассе все горняки шахты "Талдинская-Кыргайская" вышли на поверхность

Краткий пересказ от РИА ИИ
КЕМЕРОВО, 17 апр – РИА Новости. Все горняки шахты "Талдинская-Кыргайская" в Кузбассе вышли на поверхность, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Ранее минуглепром Кузбасса сообщил, что горняков шахты "Талдинская-Кыргайская" из-за повышения СО в воздухоподающем стволе выводят на поверхность, всего в шахте находились 122 человека.
"В Кузбассе на шахте "Кыргайская" зафиксировано задымление в вентиляционном стволе на глубине около 26 метров. В момент происшествия в шахте находились 122 человека, на данный момент эвакуация работников завершена", – сообщили в региональном главке МЧС.
Собеседник агентства уточнил, что к ликвидации аварии привлечены подразделения ВГСО и МЧС России, развернут штаб.