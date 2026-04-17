В Кузбассе горняков выводят из шахты "Талдинская-Кыргайская"

КЕМЕРОВО, 17 апр – РИА Новости. Горняков выводят из шахты "Талдинская-Кыргайская" в Кузбассе из-за повышения СО в воздухоподающем стволе, горения нет, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.