В Кузбассе горняков выводят из шахты "Талдинская-Кыргайская"

КЕМЕРОВО, 17 апр – РИА Новости. Горняков выводят из шахты "Талдинская-Кыргайская" в Кузбассе из-за повышения СО в воздухоподающем стволе, горения нет, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
"Шахта Талдинская Кыргайская, Прокопьевск. Датчик контроля угарного газа зафиксировал превышение СО в воздухоподаюшем стволе (горения нет), произвели реверс воздушной струи, дыма в горных выработках нет, газовая атмосфера в норме. В шахте было 122 человека, 60 человек уже вышло согласно ПЛА, угрозы жизни нет", – сообщили РИА Новости в региональном минуглепроме.
В региональном главке МЧС уточнили РИА Новости, что на предприятие выехали горноспасатели. От МЧС привлечено 30 человек и две единицы техники.