Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе горняков выводят из шахты "Талдинская-Кыргайская" - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 17.04.2026 (обновлено: 09:26 17.04.2026)
В Кузбассе горняков выводят из шахты "Талдинская-Кыргайская"

Горняков выводят из шахты "Талдинская-Кыргайская" в Кузбассе из-за превышения СО

Шахтер в забое шахты . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Горняков выводят из шахты «Талдинская-Кыргайская» в Кузбассе из-за повышения концентрации угарного газа в воздухоподающем стволе.
  • Угрозы жизни нет, на предприятие выехали горноспасатели.
КЕМЕРОВО, 17 апр – РИА Новости. Горняков выводят из шахты "Талдинская-Кыргайская" в Кузбассе из-за повышения СО в воздухоподающем стволе, горения нет, сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
"Шахта Талдинская Кыргайская, Прокопьевск. Датчик контроля угарного газа зафиксировал превышение СО в воздухоподаюшем стволе (горения нет), произвели реверс воздушной струи, дыма в горных выработках нет, газовая атмосфера в норме. В шахте было 122 человека, 60 человек уже вышло согласно ПЛА, угрозы жизни нет", – сообщили РИА Новости в региональном минуглепроме.
В региональном главке МЧС уточнили РИА Новости, что на предприятие выехали горноспасатели. От МЧС привлечено 30 человек и две единицы техники.
Владимир Гридин - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Экс-совладелец шахты "Листвяжная" скрылся от судебного преследования
16 апреля, 08:17
 
ПрокопьевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала