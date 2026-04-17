СК возбудил дело о доведении певца Кунгурова до самоубийства

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Следственный комитет спустя два года после гибели оперного певца Евгения Кунгурова возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщила РИА Новости представитель семьи Маргарита Гаврилова.

По словам юриста, она не разделяет позицию отца погибшего, который настаивает на версии убийства, совершенного группой лиц.

"В этой трагедии нет состава преступления, предусмотренного статьей 105. <...> Я с первого дня настаивала на том, что есть доведение до самоубийства и оставление в опасности", — подчеркнула она.

Фигурантами дела выступают неустановленные лица. По версии следствия, заслуженному артисту угрожали, жестоко с ним обращались либо систематически унижали человеческое достоинство.

Первоначально произошедшее считали самоубийством и дважды отказывали в возбуждении дела — в мае 2024 года и декабре 2025-го. Однако после многочисленных жалоб отца погибшего, военного пенсионера из Свердловской области Виктора Кунгурова, это все же произошло.

Тело 40-летнего артиста нашли 8 апреля 2024 года на улице в Москве, где он снимал жилье. Днем ранее певец отправил жене СМС, в котором предупредил о вероятном самоубийстве.