Трампа могут подстрекать к началу операции против Кубы, считает эксперт

USA TodayМОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа могут подстрекать к началу военной кампании на Кубе на фоне неудач в Иране, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

"Скорее всего, его могут к этому подстрекать. Но начало кубинской кампании на фоне иранской, это стало бы второй крупной ошибкой после Ирана", - сказал Пятаков.

Эксперт подчеркнул, что агрессия против Кубы стала бы "шагом в политическую пропасть для Трампа ", а попытки "компенсировать имиджевые убытки от иранской кампании посредством разворачивания кубинской операции" являются "иллюзией" американского истеблишмента.

"Это была бы вторая крупная ошибка Трампа" , - резюмировал он.

Газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники ранее писала, что Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай поступления соответствующего приказа от американского руководства.