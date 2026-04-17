Трампа могут подстрекать к началу операции против Кубы, считает эксперт - РИА Новости, 17.04.2026
12:03 17.04.2026
Трампа могут подстрекать к началу операции против Кубы, считает эксперт

Эксперт Пятаков: Трампа могут подстрекать к началу операции против Кубы

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков считает, что президента США Дональда Трампа могут подстрекать к началу военной кампании на Кубе на фоне неудач в Иране.
  • Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе, сообщает газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники.
USA TodayМОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа могут подстрекать к началу военной кампании на Кубе на фоне неудач в Иране, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.
В пятницу издание Responsible Statecraft писало о том, что угрозы в адрес Кубы могут быть маневром США по отвлечению внимания от ситуации вокруг Ирана.
"Скорее всего, его могут к этому подстрекать. Но начало кубинской кампании на фоне иранской, это стало бы второй крупной ошибкой после Ирана", - сказал Пятаков.
Эксперт подчеркнул, что агрессия против Кубы стала бы "шагом в политическую пропасть для Трампа", а попытки "компенсировать имиджевые убытки от иранской кампании посредством разворачивания кубинской операции" являются "иллюзией" американского истеблишмента.
"Это была бы вторая крупная ошибка Трампа" , - резюмировал он.
Газета USA Today со ссылкой на осведомленные источники ранее писала, что Пентагон начал секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай поступления соответствующего приказа от американского руководства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
