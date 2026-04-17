Кордобу признали лучшим игроком "Краснодара" в марте

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Джон Кордоба признан лучшим футболистом "Краснодара" в марте, сообщается на сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
В марте Кордоба оформил первый в карьере покер в ворота "Нижнего Новгорода", забил казанскому "Рубину" и московскому ЦСКА в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России, впервые в истории "Краснодара" набрав 100 очков по системе "гол плюс пас".
Кордоба набрал 46,91% голосов респондентов, опередив Никиту Кривцова (12% голосов) и Эдуарда Сперцяна (9,82%).