06:56 17.04.2026
Шеф-повара приехали в Красноярск на образовательный этап конкурса "Лавры"

Красноярск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Шефы-повара со всей России съехались в Красноярск, чтобы принять участие в уникальной образовательной программе гастрономического конкурса "Лавры", сообщает пресс-служба Агентства по туризму Красноярского края.
По ее данным, на этой неделе Красноярск принимает образовательный этап гастрономического конкурса. Площадкой стал Институт гастрономии СФУ - единственная в России кулинарная школа, работающая по международным стандартам.
"В числе участников - 16 молодых поваров, су-шефов и шефов до 30 лет. Финалисты предыдущих этапов приехали в Красноярск не соревноваться, а учиться. Пять дней интенсивной подготовки: стандарты оценки, презентация блюд, командная работа. В программе - более десяти лекций и мастер-классов от ведущих шефов и экспертов страны", - говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что выбор Красноярска для образовательного этапа - не случайность. Город последовательно развивает эту отрасль: успешно действует Институт гастрономии СФУ, запущены современные программы подготовки поваров и кондитеров в колледжах, растёт гастрономический туризм. Всё это - часть работы для достижения целей нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
"Рад, что здесь собрались лучшие и амбициозные молодые шефы со всей страны. Пусть Красноярск останется в вашем сердце, а знания, полученные здесь, помогут двигать индустрию вперёд", - обратился к участникам депутат законодательного Собрания края Александр Новиков.
Один из мастер-классов "Конкурсное блюдо и то, на что реально смотрят судьи" провел Виктор Белей - золотой призёр Bocuse d'Or Russia 2019, член дегустационной коллегии судей конкурса "Лавры".
Впереди у участников - гранд-финал в Геленджике. Победитель получит звание лучшего молодого шефа страны и международную стажировку. Отмечается, что "Лавры" остаются единственным в России гастрономическим конкурсом, где обучение встроено в саму соревновательную модель.
КрасноярскКрасноярский крайРоссияАлександр НовиковСибирский федеральный университет
 
 
