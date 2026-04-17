Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Удмуртская Республика
 
15:09 17.04.2026
Бречалов рассказал о восстановлении Петропавловской колокольни в Удмуртии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Александр Бречалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 17 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о ходе восстановления Петропавловской колокольни в Сарапуле: специалисты разработали проект, законсервировали сохранившиеся фрески, усилили основание и сделали тепло- и гидроизоляцию фундамента, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
В пресс-службе сообщили, что инициативу восстановления Петропавловской колокольни в Сарапуле поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
О ходе работ рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в социальных сетях.
"Сегодня мы всем миром восстанавливаем здание. Разработали проект, законсервировали сохранившиеся фрески, усилили основание, сделали тепло- и гидроизоляцию фундамента. Объект большой и сложный – нужно залить основание пола, возвести стены, благоустроить территорию, заказать купола", – сообщил он.
Глава Удмуртии поблагодарил всех, кто помогает в восстановлении объекта. Такие проекты объединяют жителей республики ради общего дела. Это особенно ценно в Год единства народов России, который на 2026-й объявил президент страны Владимир Путин, говорится в сообщении.
"Вместе мы уже вернули к жизни Благовещенский собор в Воткинске, где крестили Петра Ильича Чайковского. С божьим благословением и вашей поддержкой все получится и в Сарапуле", – заключил Александр Бречалов.
В пресс-службе главы республики рассказали, что колокольня Петра и Павла является частью целостного архитектурного комплекса Покровской церкви. Месторасположение первого деревянного объекта на этом месте датируется началом XVIII века. Известно о нескольких пожарах, после которых его заново отстраивали. Каменную церковь построили и освятили в 1782 году.
"В 1822 году на пожертвования сарапульского купца Стефана Вечтомова при ней построили каменную колокольню. Она представляла собой четырехъярусное сооружение с двухсветным основанием, выполненное в стиле классицизма. В 30-е годы колокольня была разрушена, до наших дней сохранился только ее нижний ярус", - добавили в пресс-службе.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала