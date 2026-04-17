Бречалов рассказал о восстановлении Петропавловской колокольни в Удмуртии

УФА, 17 апр – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о ходе восстановления Петропавловской колокольни в Сарапуле: специалисты разработали проект, законсервировали сохранившиеся фрески, усилили основание и сделали тепло- и гидроизоляцию фундамента, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

В пресс-службе сообщили, что инициативу восстановления Петропавловской колокольни в Сарапуле поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

О ходе работ рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в социальных сетях.

"Сегодня мы всем миром восстанавливаем здание. Разработали проект, законсервировали сохранившиеся фрески, усилили основание, сделали тепло- и гидроизоляцию фундамента. Объект большой и сложный – нужно залить основание пола, возвести стены, благоустроить территорию, заказать купола", – сообщил он.

Глава Удмуртии поблагодарил всех, кто помогает в восстановлении объекта. Такие проекты объединяют жителей республики ради общего дела. Это особенно ценно в Год единства народов России, который на 2026-й объявил президент страны Владимир Путин, говорится в сообщении.

"Вместе мы уже вернули к жизни Благовещенский собор в Воткинске, где крестили Петра Ильича Чайковского. С божьим благословением и вашей поддержкой все получится и в Сарапуле", – заключил Александр Бречалов.

В пресс-службе главы республики рассказали, что колокольня Петра и Павла является частью целостного архитектурного комплекса Покровской церкви. Месторасположение первого деревянного объекта на этом месте датируется началом XVIII века. Известно о нескольких пожарах, после которых его заново отстраивали. Каменную церковь построили и освятили в 1782 году.