Онлайн-поступление в колледжи протестируют в пяти российских регионах

- Онлайн-поступление в колледжи и техникумы протестируют в пяти российских регионах.
- Эксперимент проведут в рамках приемной кампании 2026/27 учебного года.
- Он пройдет в Красноярском крае, Волгоградской, Костромской, Ленинградской и Ульяновской областях.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Эксперимент по организации приема на обучение в колледжи и техникумы с использованием сервиса "Поступление в организации СПО онлайн" пройдет в рамках приемной кампании 2026/27 учебного года в пяти субъектах России, соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано в пятницу.
"Правительство Российской Федерации постановляет провести в рамках приемной кампании 2026/27 учебного года в отдельных субъектах Российской Федерации эксперимент по организации приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования с использованием суперсервиса "Поступление в организации СПО онлайн", - говорится в документе.
Принять участие в эксперименте рекомендовано Красноярскому краю, Волгоградской, Костромской, Ленинградской и Ульяновской областям.
Согласно положению, образовательные организации принимают участие в эксперименте добровольно.
