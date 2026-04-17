Нутрициолог рассказала о влиянии растворимого кофе на женское здоровье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нутрициолог рассказала, что растворимый кофе может влиять на женскую фертильность, снижать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов.
- В растворимом кофе содержатся более высокие концентрации акриламида — вещества, которое может влиять на здоровье, чем в молотом.
- Нутрициолог рекомендовала пить не более двух чашек молотого или зернового кофе в день, отдавая предпочтение светлой обжарке.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Растворимый кофе может влиять на женскую фертильность, снижать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов, а также влияет на метаболизм и микроциркуляцию, рассказала порталу NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина.
«
"При обжарке кофейных зерен образуется акриламид - вещество, классифицируемое как "вероятный канцероген"... Наибольшие концентрации - в растворимом кофе, меньше - в молотом. Акриламид может влиять на женскую фертильность, снижать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов. Длительное накопление этого вещества повышает риск гормонозависимых опухолей. Также оно ухудшает метаболизм и микроциркуляцию, влияя на кожу, волосы и ногти", - рассказала она.
Нутрициолог порекомендовала пить молотый или зерновой кофе вместо растворимого. По ее словам, светлая обжарка безопаснее темной. Она добавила, что нужно выпивать не более двух чашек напитка в день, сочетая его с водой и продуктами, богатыми антиоксидантами.
