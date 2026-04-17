Рейтинг@Mail.ru
Нутрициолог рассказала о влиянии растворимого кофе на женское здоровье - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 17.04.2026 (обновлено: 17:54 17.04.2026)
Нутрициолог рассказала о влиянии растворимого кофе на женское здоровье

Нутрициолог Желянина: растворимый кофе может влиять на женскую фертильность

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Чашка кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нутрициолог рассказала, что растворимый кофе может влиять на женскую фертильность, снижать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов.
  • В растворимом кофе содержатся более высокие концентрации акриламида — вещества, которое может влиять на здоровье, чем в молотом.
  • Нутрициолог рекомендовала пить не более двух чашек молотого или зернового кофе в день, отдавая предпочтение светлой обжарке.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Растворимый кофе может влиять на женскую фертильность, снижать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов, а также влияет на метаболизм и микроциркуляцию, рассказала порталу NEWS.ru нутрициолог Елена Желянина.
«
"При обжарке кофейных зерен образуется акриламид - вещество, классифицируемое как "вероятный канцероген"... Наибольшие концентрации - в растворимом кофе, меньше - в молотом. Акриламид может влиять на женскую фертильность, снижать овариальный резерв и нарушать синтез эстрогенов. Длительное накопление этого вещества повышает риск гормонозависимых опухолей. Также оно ухудшает метаболизм и микроциркуляцию, влияя на кожу, волосы и ногти", - рассказала она.
Нутрициолог порекомендовала пить молотый или зерновой кофе вместо растворимого. По ее словам, светлая обжарка безопаснее темной. Она добавила, что нужно выпивать не более двух чашек напитка в день, сочетая его с водой и продуктами, богатыми антиоксидантами.
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала