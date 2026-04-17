Директора "УралДорТехнологии" обвинили в хищении более 634 миллионов рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Прокуратура Екатеринбурга направила в суд дело о хищении свыше 634 миллионов рублей в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", обвинение предъявлено директору компании "УралДорТехнологии", сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
"По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем ООО "УралДорТехнологии", в апреле 2023 года заключил с МКУ "Управление капитального строительства" муниципальный контракт на выполнение работ по строительству дорожной инфраструктуры в микрорайоне "Солнечный" Чкаловского административного района города Екатеринбурга, заведомо не намереваясь исполнять в полном объеме принятые на себя обязательства", - сообщили в ведомстве.
Согласно сообщению, средства выделялись в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Условия контрактов и допсоглашений предусматривали аванс в размере 50% от стоимости работ.
Следствие утверждает, что обвиняемый, получая средства, давал указания о переводе их на счета подконтрольных организаций. При этом, он вводил заказчика в заблуждение, предоставляя подложные документы о работах, которые фактически не были выполнены.
Общая сумма похищенных средств составила более 634 миллионов рублей. Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Имущество организации, в том числе 87 единиц строительной техники, общей стоимостью более 440 миллионов рублей, арестовано.
"Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.