Как снимали советскую комедию "Карнавал"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Эти ляпы в культовой комедии "Карнавал" заметили только самые внимательные зрители. Их допустили из-за хаоса на съемочной площадке.

Как проходили съемки "Карнавала"? И что не поделили Ирина Муравьева, Жанна Рождественская и Алла Пугачева?

"Зачем ей это?"

В прокате 1982 года фильм Татьяны Лиозновой занял девятое место, собрав у экранов 30,4 миллиона человек. В том же 1982-м Ирину Муравьеву признали лучшей актрисой года по опросу журнала "Советский экран".

Многие в профессии недоумевали: зачем мастеру, подарившему стране "Три тополя на Плющихе" и "Семнадцать мгновений весны", браться за простенькую историю про девушку из глубинки?

Идея родилась случайно. Лиознова преподавала во ВГИКе и попросила студентов найти никому не известное литературное произведение для учебных этюдов. Один из учеников принес журнал "Искусство кино" с повестью Анны Родионовой "Карнавал".

Прочитав ее, режиссер вдруг с удивлением обнаружила в главной героине себя — ту, которая после увольнения с Киностудии имени Горького в молодости бралась за любую работу, лишь бы свести концы с концами. Лиознова добавила в сценарий несколько эпизодов из собственной биографии и решила снимать сама.

"Такую песню бы спела!"

Главный хит фильма "Позвони мне, позвони!" оказался поводом для раздора.

Например, у Ирины Муравьевой отличные вокальные данные, но Татьяна Лиознова приняла неожиданное решение: в фильме зрители услышали голос Жанны Рождественской. И хотя Муравьева не осталась в восторге, после выхода фильма ее пригласили на фирму "Мелодия" и выпустили пластинку с ее исполнением песен из "Карнавала". Рождественская же узнала, что ее фамилии нет в титрах, и тоже рассердилась на режиссера.

Главную музыкальную тему "Позвони мне, позвони!" Лиознова нашла в стихах Роберта Рождественского, а сочинить мелодию поручила Максиму Дунаевскому. Тому пришлось переписывать ее шесть раз.

Недовольной была и Алла Пугачева. Она хоть и не принимала участие в проекте, но ей очень понравилась песня. И она была страшно расстроена, что ее не позвали. Когда Алла Борисовна заявила об этом Дунаевскому, то композитор робко намекнул: она уже переросла формат закадрового вокала. Певица отрезала: "Такую песню я бы спела!"

Непросто пришлось и поэту. Роберт Рождественский несколько раз перекраивал текст, то укорачивал, то наращивал строки, чтобы они наконец легли на музыку.

Несуществующий вокзал и рассвет ночью

В "Карнавале" нашлись любопытные нестыковки, которые внимательные зрители замечают до сих пор. Например, в эпизоде, где Нина приезжает к отцу и стоит на пороге с букетом тюльпанов. Сцену снимали долго , несколькими дублями, и цветы за это время просто завяли. В одном кадре они еще свежие, в следующем — уже нет.

А вот в другой сцене Нина подметает лестницу от листвы. Если присмотреться к крыше четвертой телефонной будки в правом верхнем углу, можно разглядеть чью-то голову. Это кто-то из съемочной бригады — именно он тряс дерево, чтобы листья падали эффектнее.

Есть забавное несовпадение и со временем суток. Во время прогулки героев Муравьевой и Михайлова по предновогодней Москве на улице уже стемнело . Однако когда пара возвращается, за окнами вдруг начинает светать. При этом по сюжету прошло не больше двух часов.