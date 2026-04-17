Спектакль на все времена: почему новая "Кабала святош" уже стала эпохой

"Кабала святош" в МХТ имени Чехова стала в этом сезоне главной московской театральной премьерой. Уже можно с уверенность сказать: эта постановка историческая, из разряда тех, о которых пишут и говорят спустя многие годы, даже когда уже спектакль уходит со сцены.

Сейчас билетов на показы несмотря на то, что сыграно уже 20 спектаклей, почти не достать. Это и неудивительно – играют всего дважды в месяц. Ажиотаж уже и в Санкт-Петербурге – в конце апреля "Кабалу святош" везут на сцену Александринского театра в рамках гастролей МХТ имени Чехова. Северная столица, безусловно, тоже хочет посмотреть на уникальный дуэт двух главных героев: Мольера в исполнении Константина Хабенского и короля Франции Людовика Великого в исполнении Николая Цискаридзе.

© Фото предоставлено Медиацентром МХТ имени А. П. Чехова/Михаил Логвинов Николай Цискаридзе в роли короля Людовика XIV в спектакле "Кабала святош"

В программке нет имени прославленного танцовщика, здесь он – актер Максим Николаев. Артист объясняет: он никогда не посмеет выйти на одну сцену с актерами драмы под своим именем, с шлейфом заслуг и званий в другой сфере. Поэтому начать с нуля – честнее. И продолжает: "Я уважаю сцену, всегда честно ей служил". Но харизма Цискаридзе велика и, очевидно, далеко вышла за пределы балетного мира.

Рассказывают, что теперь в Камергерском переулке публика, пытаясь достать билеты на дефицитный спектакль, спрашивает места "на Николая Цискаридзе в Большой".

Кстати, Цискаридзе – второй артист Большого театра за его историю, который вышел на драматическую театральную сцену. Первой в 1994 году была Галина Вишневская, она играла в спектакле "За зеркалом" на сцене того же театра – Московского художественного.

Для того, чтобы человеку из другой профессии играть в главном драматическом театре страны, при этом еще и одну из главных ролей, нужна и смелость, и воля, и, прежде всего, талант. Сам Цискаридзе признается: за годы после окончания балетной карьеры - в 2013 году - поступало множество разных творческих предложений, от которых он отказывался. Но здесь все сошлось.

« "Представьте, что вам звонит ваш кумир и предлагает роль в вашем любимом произведении и роль человека, который тебе безумно интересен и который породил твою профессию", – рассказал артист на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" в июне 2025 года.

Мольер и Людовик, художник и власть. Это главная тема и пьесы Булгакова, которая легла в основу постановки, и самой истории ее постановки на этой сцене.

"Кабалу святош" Михаил Афанасьевич написал в конце 1929 года для Московского художественного театра, а увидели только в 1936 году, как раз 90 лет назад. Это была череда запретов и переделок, борьба автора за точность определений и формулировок, зрительский успех и фактических доносов на писателя со стороны "коллег по цеху". Личный разговор Горького со Сталиным (пьесу разрешили), потом редакционная статья в "Правде" и окончательный запрет при жизни писателя – это лишь основные этапы.

© Фото предоставлено Медиацентром МХТ имени А. П. Чехова/Валентин Блох Герои спектакля "Кабала святош"

Ставить "Кабалу святош" начали уже в 1960-е, сначала во МХАТе, потом на других сценах. Премьера этого сезона для сцены в Камергерском уже четвертая за ее историю. А текст, который во времена Булгакова цензурировали и переписывали, так и существует по сей день в разных вариантах: с правками и без. Например, цензура потребовала от писателя заменить реплику Мольера "Ненавижу бессудную тиранию" на "Ненавижу королевскую тиранию" – слишком очевидно в первом варианте просматривались параллели между эпохой Людовика и 1930-ми. Кстати, в нынешней постановке авторы заставляют героев одновременно произнести сразу оба варианта реплики. Так, в этом спектакле сплетаются разные времена и эпохи – эпоха Людовика XIV, ХХ век и день сегодняшний.

Режиссер Юрий Квятковский и драматург Михаил Дегтярев, обозначая жанр постановки как трагифарс по мотивам пьесы, не просто обратились к тексту Булгакова. Канва "обросла" выдержками из Декарта (знаменитый философ и сам появляется эпизодически на сцене), Святого Августина и Сенеки, Бердяева и Толстого. Конечно, здесь и отрывки из стенограммы замечаний к репетициям пьесы во МХАТе, и главный и самый трагический документ – докладная записка критика-пролеткультовца Керженцева Сталину и Молотову, которая и поставила жирную точку в судьбе "Кабалы святош" при жизни писателя. Это не просто взгляд из XXI века на события 90-летней давности, но и настоящее художественное высказывание.

© Фото предоставлено Медиацентром МХТ имени А. П. Чехова/Александра Торгушникова Сцена из спектакля "Кабала святош"

Людовик XIV, вошедший в историю и как большой политик, и как покровитель искусств и наук, в этом спектакле будто сошел со своих известных портретов. Цискаридзе вместе с художником по костюмам Игорем Чапуриным тщательно прорабатывал все костюмы, выстраивая образ по крупицам. Добавьте к этому природную стать и особую пластику звезды мирового балета – перед вами на сцене настоящий король. Впервые Людовик появляется перед публикой танцующим в маске, как это и бывало в реальности, во время роскошного празднества с фейерверками, которыми славился при нем Версаль.

Короткие появления короля в первом акте подводят нас к событиям второго. И вот уже на сцене огромный стол, за которым друг напротив друга сидят король и его придворный драматург. Зал, кажется, ловит каждое слово этого диалога. Каждую фразу пропускает через себя – ведь тема этого спектакля вечна. Дальше действие разворачивается по нарастающей: Мольер втянут в противостояние с представителями церкви, которые четко осознают, кто становится властителем дум. Но для короля-солнца покровительство искусству – это еще и часть политики. Людовик спасает Мольера, и делает это спокойно, без надрыва, как бы невзначай.

© Фото предоставлено Медиацентром МХТ имени А. П. Чехова/Александра Торгушникова Константин Хабенский в спектакле "Кабала святош"

Роскошная эпоха монарха оживает на сцене МХТ – одной из самых современных – в сценографии Николая Симонова, с первых минут он зрителя удивляет и впечатляет. Художественное оформление живет своей жизнью, выстраивая отдельные линии повествования. Рассказывать и разбирать его – значит лишить будущего зрителя интриги. Но в этом спектакле публика превращается в часть мольеровского мира, то аплодируя королю и скандируя по-французски Vive le Roi ("Да здравствует король!"), то становясь невольными свидетелями похорон Мадлены Бежар (Александра Ребенок), одной из создательниц театра Мольера и его бывшей возлюбленной.

В центре этого спектакля, конечно же, главный актерский дуэт Константина Хабенского и Николая Цискаридзе, который, безусловно, обеспечивает постановке не просто успех, но и высочайший уровень. Но спектакль не был бы цельным, не будь в нем великолепной актерской команды, и многие имена станут для зрителей настоящим открытием: сам автор он же Регистр в исполнении Ильи Козырева, невероятно пластичный актер-любовник Захария Муаррон в интерпретации Сергея Волкова или же Иван Волков – Маркиз де Шаррон, архиепископ города Парижа, который и начинает "охоту" на Мольера.