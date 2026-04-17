Эксперт рассказала, как вычислить мошенника при якобы звонке из банка

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Чтобы вычислить мошенника при якобы звонке из банка, следует уточнить у звонящего, как можно проверить озвучиваемую им информацию, рассказала адвокат, руководитель Дома права "Аванти" Надежда Борзенко.

"Чтобы понять, действительно ли звонок связан с банком, уточните у звонящего, как вы можете проверить информацию. Например, спросите, как банк уведомляет клиентов о подобных ситуациях. Реальный сотрудник объяснит, через какие каналы банк сообщает о подозрительных операциях. При этом он не будет предлагать решать вопрос только по телефону и спокойно подтвердит, что все действия можно перепроверить самостоятельно через приложение или официальный номер банка", - рассказала она " Газете.ru"

Борзенко отметила, что, например, можно задать вопросы, которые помогут понять, есть ли у звонящего доступ к банковской системе. К примеру, спросить через какой канал была попытка операции или какое точное время и сумма операции зафиксированы в системе.

Настоящий сотрудник банка в подобных ситуациях обычно опирается на данные из внутренней системы, он может назвать канал операции, примерное время, сумму, статус операции, а также при наличии - номер обращения или инцидента. Все эти сведения можно сверить в приложении, личном кабинете или при самостоятельном обращении в банк. Подчеркивается, что сотрудник не запрашивает у клиента конфиденциальные данные под видом "проверки операции" и не пытается получить их в процессе разговора.

"Мошенники не могут подтвердить такие детали, поэтому они часто уходят в общие фразы вроде "подозрительная операция", "попытка списания" или начинают менять информацию при вопросах", - добавила Борзенко.

Также она посоветовала проверить логику происходящего и спросить, что произойдет, если сейчас ничего не предпринимать. Тогда, если по телефону подталкивают к срочным действиям и пугают последствиями при промедлении, это и указывает на попытку давления.

Если есть сомнения в законности звонка, следует сразу сказать, что не готовы продолжать разговор и свяжетесь с банком сами. В такой ситуации настоящий работник банка, как правило, не настаивает на продолжении разговора и спокойно относится к тому, что клиент завершает звонок. А вот попытки удержать на линии, запреты на перезвон - признак того, что звонок поступил от мошенников.

Также важно учитывать, что если разговор сводится только к просьбам назвать код из смс, продиктовать данные карты или перевести деньги, это прямо указывает на попытку получить доступ к средствам, ведь банки не используют такие способы для проверки операций или защиты счета.