ДТП с автомобилем и микроавтобусом в Ярославле

ДТП с автомобилем и микроавтобусом в Ярославле

В Ярославле девять человек попали в больницы после ДТП с микроавтобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ярославле произошло ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса.

Девять человек, включая ребенка, были доставлены в больницы.

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Девять человек, включая ребенка, доставлены в больницы после ДТП с микроавтобусом в Ярославле, сообщили РИА Новости в минздраве Ярославской области.

Ранее в пятницу госавтоинспекция по Ярославской области сообщила, что 11 человек пострадали в ДТП с автомобилем и микроавтобусом в Ярославле на проспекте Октября.

"В больницу имени Соловьева доставлено 8 пострадавших в результате ДТП на путепроводе у Моторного завода. Один ребенок госпитализирован в областную детскую больницу. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести", - сообщили в минздраве.