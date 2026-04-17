10:20 17.04.2026 (обновлено: 12:40 17.04.2026)
В Ярославле девять человек попали в больницы после ДТП с микроавтобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославле произошло ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса.
  • Девять человек, включая ребенка, были доставлены в больницы.
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Девять человек, включая ребенка, доставлены в больницы после ДТП с микроавтобусом в Ярославле, сообщили РИА Новости в минздраве Ярославской области.
Ранее в пятницу госавтоинспекция по Ярославской области сообщила, что 11 человек пострадали в ДТП с автомобилем и микроавтобусом в Ярославле на проспекте Октября.
"В больницу имени Соловьева доставлено 8 пострадавших в результате ДТП на путепроводе у Моторного завода. Один ребенок госпитализирован в областную детскую больницу. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести", - сообщили в минздраве.
Там отметили, что в настоящее время все пострадавшие проходят обследование и получают необходимую медицинскую помощь.
