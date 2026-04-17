Израиль еще не завершил миссию в Ливане против "Хезболлы", заявил Нетаньяху

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль обезопасил свои северные районы от угрозы вторжения боевиков ливанского движения "Хезболлах", однако миссия в Ливане по ликвидации всех типов угроз еще не завершена.
Премьер Израиля назвал два типа угроз, исходивших со стороны Ливана - "ближнюю и дальнюю". Под угрозами ближнего типа Нетаньяху подразумевает проникновение тысяч боевиков "Хезболлах" на север Израиля и обстрел израильских населённых пунктов противотанковыми ракетами. В категорию угроз дальнего типа Нетарьяху относит запуск дальнобойных ракет по крупны городам Израиля.
"Обе эти угрозы мы устранили... но я говорю вам честно: мы ещё не завершили работу. Есть действия, которые мы планируем против оставшихся ракет и против угрозы дронов — но не буду вдаваться в детали. У нас есть и ещё одна цель — уничтожение "Хезболлах". И поэтому я снова говорю честно: это не будет достигнуто завтра. Это требует постоянных усилий, терпения и выдержки, а также взвешенной политики на дипломатическом направлении", - заявил Нетаньяху.
Премьер Израиля подчеркнул, что по просьбе президента США Дональда Трампа согласился на прекращение огня в Ливане ради возможности добиться исторического мирного соглашения с северным соседом.
"По просьбе моего друга, президента Трампа, с которым мы изменили Ближний Восток и добились огромных достижений, мы согласились на временное прекращение огня в Ливане. По его просьбе, мы дадим возможность продвинуть комплексное политическое и военное решение с ливанским правительством", - отметил Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с мск) 17 апреля. Однако ливанское национальное агентство NNA в пятницу утверждало, что Израиль наносил удары по ливанским поселениям после начала прекращения огня.
