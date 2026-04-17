Рейтинг@Mail.ru
Посол ИРИ: Иран и Оман смогут сформировать новый режим судоходства в Ормузе - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 17.04.2026
Посол ИРИ: Иран и Оман смогут сформировать новый режим судоходства в Ормузе

Посол Рузбехани: Иран и Оман смогут создать новый режим судоходства в Ормузе

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Ирана в Туркмении заявил, что Иран и Оман способны сформировать новый режим судоходства в Ормузском проливе.
  • По его словам, совместная роль Ирана и Омана как двух прибрежных государств по обе стороны пролива приобретает структурное и определяющее значение
АШХАБАД, 17 апр – РИА Новости. Иран и Оман способны совместно сформировать новый режим судоходства в Ормузском проливе в посткризисный период, опираясь на своё географическое положение и правовую ответственность прибрежных государств, заявил посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"Совместная роль Ирана и Омана как двух прибрежных государств по обе стороны пролива приобретает структурное и определяющее значение. Эти государства, опираясь на своё географическое положение и историческую и правовую ответственность, могут в рамках совместного протокола заложить основу для формирования нового режима на посткризисный период. Такой режим будет основываться на трёх ключевых столпах: обеспечении устойчивой морской безопасности, предотвращении военного злоупотребления данным стратегическим водным путём и установлении баланса между свободой судоходства и правами на суверенитет прибрежных государств", – написал дипломат в статье, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие. Позднее Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреИранОрмузский проливСШАДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала