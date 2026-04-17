Посол ИРИ: Иран и Оман смогут сформировать новый режим судоходства в Ормузе

АШХАБАД, 17 апр – РИА Новости. Иран и Оман способны совместно сформировать новый режим судоходства в Ормузском проливе в посткризисный период, опираясь на своё географическое положение и правовую ответственность прибрежных государств, заявил посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"Совместная роль Ирана и Омана как двух прибрежных государств по обе стороны пролива приобретает структурное и определяющее значение. Эти государства, опираясь на своё географическое положение и историческую и правовую ответственность, могут в рамках совместного протокола заложить основу для формирования нового режима на посткризисный период. Такой режим будет основываться на трёх ключевых столпах: обеспечении устойчивой морской безопасности, предотвращении военного злоупотребления данным стратегическим водным путём и установлении баланса между свободой судоходства и правами на суверенитет прибрежных государств", – написал дипломат в статье, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие. Позднее Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.