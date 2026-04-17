Посол ИРИ: Иран и Оман смогут сформировать новый режим судоходства в Ормузе

"Совместная роль Ирана и Омана как двух прибрежных государств по обе стороны пролива приобретает структурное и определяющее значение. Эти государства, опираясь на своё географическое положение и историческую и правовую ответственность, могут в рамках совместного протокола заложить основу для формирования нового режима на посткризисный период. Такой режим будет основываться на трёх ключевых столпах: обеспечении устойчивой морской безопасности, предотвращении военного злоупотребления данным стратегическим водным путём и установлении баланса между свободой судоходства и правами на суверенитет прибрежных государств", – написал дипломат в статье, которая имеется в распоряжении РИА Новости.