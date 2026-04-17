Иран поставил условия для прохода судов через Ормузский пролив, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран поставил три условия для прохода судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана.
ТЕГЕРАН, 17 апр - РИА Новости. Иран поставил три условия для прохода судов через Ормузский пролив, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана.
"Суда должны быть торговыми, передвижение военных кораблей запрещено, ни суда, ни их грузы не должны быть связаны с враждебными странами", - сообщил агентству источник первое условие.
Вторым условием является проход судов через Ормузский пролив по заранее определенному маршруту, третье - судоходство осуществляется в координации с вооруженными силами Ирана.
Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
20 июня 2025, 20:30