Начальник штаба ВС Ирана призвал США и Израиль капитулировать

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕГЕРАН, 17 апр - РИА Новости. США и Израиль должны признать силу иранских вооруженных сил и капитулировать, считает командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи.
"Противникам и недоброжелателям Ирана, в особенности главам США и сионистского режима, заявляю, что у вас нет иного пути, кроме как преклониться и капитулировать перед величием и мощью вооруженных сил и стойкостью готового к борьбе народа нашей дорогой страны", - приводит его слова агентство Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
