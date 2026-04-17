Рейтинг@Mail.ru
Агрессия против Ирана подрывает американские позиции за рубежом, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 17.04.2026
Агрессия против Ирана подрывает американские позиции за рубежом, пишут СМИ

Politico: военная агрессия США против Ирана подрывает доверие к США за рубежом

© Фото : U.S. NavyИстребитель ВВС США F/A-18F Super Hornet на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Истребитель ВВС США F/A-18F Super Hornet на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : U.S. Navy
Истребитель ВВС США F/A-18F Super Hornet на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военная агрессия США против Ирана наносит ущерб международным позициям Вашингтона и подрывает доверие к нему в нескольких странах, пишет Politico.
  • Рост антиамериканских настроений наблюдается в Азербайджане, Бахрейне и Индонезии.
  • Негативные настроения уже оказывают влияние на общественное мнение, а при затягивании конфликта могут поставить под угрозу и межгосударственные отношения.
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Военная агрессия США против Ирана наносит ущерб международным позициям Вашингтона и подрывает доверие к нему в ряде стран, особенно с преобладающим мусульманским населением, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние дипломатические депеши госдепартамента.
По данным издания, в документах описываются последствия конфликта с Тегераном для отношений США с Бахрейном, Азербайджаном и Индонезией. Американские дипломаты отмечают рост антииамериканских настроений и активную информационную кампанию сторонников Ирана, особенно в цифровой среде.
В частности, в Азербайджане ранее улучшавшиеся отношения с США "застопорились и начинают ослабевать", тогда как в Бахрейне звучат вопросы о том, не оставил ли Вашингтон союзника без поддержки перед лицом ответных иранских ударов, а в Индонезии усиливается давление на руководство с призывами сократить сотрудничество с США.
"Негативные настроения уже оказывают влияние на общественное мнение, а при затягивании конфликта могут поставить под угрозу и межгосударственные отношения", - пишет Politico.
В целом, как отмечается в статье, складывается картина постепенной утраты доверия к США как со стороны населения, так и правительств различных стран.
При этом дипломаты указывают на ограниченные возможности американских посольств в информационной сфере. По данным источников издания, им запрещено самостоятельно публиковать материалы о конфликте, и они могут лишь распространять согласованные заявления Белого дома и госдепартамента.
В одной из депеш из Джакарты подчеркивается необходимость предоставить посольствам "больше свободы для гибкой, быстрой и проактивной работы в социальных сетях", чтобы противостоять негативным нарративам.
В Бахрейне, где размещен штаб Пятого флота ВМС США, в обществе распространяется мнение, что американское присутствие делает страну мишенью, тогда как сам Вашингтон сосредоточился на защите Израиля. При этом местные СМИ уделяют больше внимания действиям собственных военных, практически не упоминая поддержку США, отмечается в документе.
Представитель госдепартамента Томми Пиготт, комментируя ситуацию, повторил неоднократно озвученный тезис о том, что действия президента Дональда Трампа якобы "делают США и весь мир безопаснее, предотвращая получение Ираном ядерного оружия".
В миреСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала