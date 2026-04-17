Агрессия против Ирана подрывает американские позиции за рубежом, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Военная агрессия США против Ирана наносит ущерб международным позициям Вашингтона и подрывает доверие к нему в ряде стран, особенно с преобладающим мусульманским населением, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние дипломатические депеши госдепартамента.
По данным издания, в документах описываются последствия конфликта с Тегераном для отношений США с Бахрейном, Азербайджаном и Индонезией. Американские дипломаты отмечают рост антииамериканских настроений и активную информационную кампанию сторонников Ирана, особенно в цифровой среде.
В частности, в Азербайджане ранее улучшавшиеся отношения с США "застопорились и начинают ослабевать", тогда как в Бахрейне звучат вопросы о том, не оставил ли Вашингтон союзника без поддержки перед лицом ответных иранских ударов, а в Индонезии усиливается давление на руководство с призывами сократить сотрудничество с США.
"Негативные настроения уже оказывают влияние на общественное мнение, а при затягивании конфликта могут поставить под угрозу и межгосударственные отношения", - пишет Politico.
В целом, как отмечается в статье, складывается картина постепенной утраты доверия к США как со стороны населения, так и правительств различных стран.
При этом дипломаты указывают на ограниченные возможности американских посольств в информационной сфере. По данным источников издания, им запрещено самостоятельно публиковать материалы о конфликте, и они могут лишь распространять согласованные заявления Белого дома и госдепартамента.
Иран оценил доходы от управления Ормузским проливом
16 апреля, 18:18
В одной из депеш из Джакарты подчеркивается необходимость предоставить посольствам "больше свободы для гибкой, быстрой и проактивной работы в социальных сетях", чтобы противостоять негативным нарративам.
В Бахрейне, где размещен штаб Пятого флота ВМС США, в обществе распространяется мнение, что американское присутствие делает страну мишенью, тогда как сам Вашингтон сосредоточился на защите Израиля. При этом местные СМИ уделяют больше внимания действиям собственных военных, практически не упоминая поддержку США, отмечается в документе.
Представитель госдепартамента Томми Пиготт, комментируя ситуацию, повторил неоднократно озвученный тезис о том, что действия президента Дональда Трампа якобы "делают США и весь мир безопаснее, предотвращая получение Ираном ядерного оружия".