Агрессия против Ирана подрывает американские позиции за рубежом, пишут СМИ

Истребитель ВВС США F/A-18F Super Hornet на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Военная агрессия США против Ирана наносит ущерб международным позициям Вашингтона и подрывает доверие к нему в нескольких странах, пишет Politico.

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Военная агрессия США против Ирана наносит ущерб международным позициям Вашингтона и подрывает доверие к нему в ряде стран, особенно с преобладающим мусульманским населением, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние дипломатические депеши госдепартамента.

Бахрейном, Азербайджаном и По данным издания, в документах описываются последствия конфликта с Тегераном для отношений США Индонезией . Американские дипломаты отмечают рост антииамериканских настроений и активную информационную кампанию сторонников Ирана , особенно в цифровой среде.

В частности, в Азербайджане ранее улучшавшиеся отношения с США "застопорились и начинают ослабевать", тогда как в Бахрейне звучат вопросы о том, не оставил ли Вашингтон союзника без поддержки перед лицом ответных иранских ударов, а в Индонезии усиливается давление на руководство с призывами сократить сотрудничество с США.

"Негативные настроения уже оказывают влияние на общественное мнение, а при затягивании конфликта могут поставить под угрозу и межгосударственные отношения", - пишет Politico.

В целом, как отмечается в статье, складывается картина постепенной утраты доверия к США как со стороны населения, так и правительств различных стран.

При этом дипломаты указывают на ограниченные возможности американских посольств в информационной сфере. По данным источников издания, им запрещено самостоятельно публиковать материалы о конфликте, и они могут лишь распространять согласованные заявления Белого дома и госдепартамента.

В одной из депеш из Джакарты подчеркивается необходимость предоставить посольствам "больше свободы для гибкой, быстрой и проактивной работы в социальных сетях", чтобы противостоять негативным нарративам.

В Бахрейне, где размещен штаб Пятого флота ВМС США, в обществе распространяется мнение, что американское присутствие делает страну мишенью, тогда как сам Вашингтон сосредоточился на защите Израиля . При этом местные СМИ уделяют больше внимания действиям собственных военных, практически не упоминая поддержку США, отмечается в документе.