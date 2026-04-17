В Ульяновской области инженеру предъявили обвинение по делу о сходе поезда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Инженеру сетевого диагностического комплекса предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
- Из-за преступной небрежности инженера произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск, в результате которого пострадали более 80 пассажиров.
- Ведется комплекс следственных действий, включая допросы свидетелей и судебные экспертизы.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта предъявили инженеру, допустившему нарушения, повлекшие сход поезда в Ульяновской области, в результате чего пострадали более 80 пассажиров, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России предъявлено обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры "ЭРА+" № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО "РЖД" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба)", - сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, 27 марта обвиняемый при выполнении своих обязанностей допустил преступную небрежность: получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги и выявив имеющиеся на ней дефекты, он не инициировал вторичный, более детальный контроль.
"Вследствие неосторожных действий обвиняемого более 80 пассажирам поезда, в том числе детям, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры ОАО "РЖД". Размер ущерба устанавливается", - добавили в ведомстве.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрошено более 100 свидетелей, назначено более 80 судебных экспертиз.
"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - заключили в пресс-службе СК РФ.
В Ярославле 11 человек пострадали в ДТП
Вчера, 09:16