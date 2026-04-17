Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области инженеру предъявили обвинение по делу о сходе поезда - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 17.04.2026 (обновлено: 12:17 17.04.2026)
В Ульяновской области инженеру предъявили обвинение по делу о сходе поезда

Обвинение предъявили инженеру по делу о сходе поезда под Ульяновском

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНа месте схода вагонов поезда в Ульяновской области
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инженеру сетевого диагностического комплекса предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
  • Из-за преступной небрежности инженера произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск, в результате которого пострадали более 80 пассажиров.
  • Ведется комплекс следственных действий, включая допросы свидетелей и судебные экспертизы.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта предъявили инженеру, допустившему нарушения, повлекшие сход поезда в Ульяновской области, в результате чего пострадали более 80 пассажиров, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России предъявлено обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры "ЭРА+" № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО "РЖД" в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба)", - сообщили в пресс-службе.
По версии следствия, 27 марта обвиняемый при выполнении своих обязанностей допустил преступную небрежность: получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги и выявив имеющиеся на ней дефекты, он не инициировал вторичный, более детальный контроль.
В результате, отметили в СК РФ, из-за дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы, был допущен сход 8 вагонов пассажирского поезда Москва - Челябинск утром 3 апреля.
"Вследствие неосторожных действий обвиняемого более 80 пассажирам поезда, в том числе детям, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры ОАО "РЖД". Размер ущерба устанавливается", - добавили в ведомстве.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрошено более 100 свидетелей, назначено более 80 судебных экспертиз.
"По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - заключили в пресс-службе СК РФ.
ПроисшествияРоссияУльяновская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РЖДКуйбышевская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала