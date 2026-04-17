На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области

На месте схода вагонов поезда в Ульяновской области

В Ульяновской области инженеру предъявили обвинение по делу о сходе поезда

Краткий пересказ от РИА ИИ Инженеру сетевого диагностического комплекса предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Из-за преступной небрежности инженера произошел сход 8 вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск, в результате которого пострадали более 80 пассажиров.

Ведется комплекс следственных действий, включая допросы свидетелей и судебные экспертизы.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта предъявили инженеру, допустившему нарушения, повлекшие сход поезда в Ульяновской области, в результате чего пострадали более 80 пассажиров, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России предъявлено обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры "ЭРА+" № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО " РЖД " в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба)", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, 27 марта обвиняемый при выполнении своих обязанностей допустил преступную небрежность: получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги и выявив имеющиеся на ней дефекты, он не инициировал вторичный, более детальный контроль.

В результате, отметили в СК РФ, из-за дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы, был допущен сход 8 вагонов пассажирского поезда Москва Челябинск утром 3 апреля.

"Вследствие неосторожных действий обвиняемого более 80 пассажирам поезда, в том числе детям, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры ОАО "РЖД". Размер ущерба устанавливается", - добавили в ведомстве.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрошено более 100 свидетелей, назначено более 80 судебных экспертиз.