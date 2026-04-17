14:55 17.04.2026 (обновлено: 16:10 17.04.2026)
Южная Корея нацелилась на проведение уличной гонки "Формулы-1"

  • Администрация южнокорейского города Инчхон представила проект городской уличной трассы для гонок "Формулы-1", чтобы вернуть страну в календарь соревнований в 2028 году.
  • Согласно представленному проекту, Гран-при ежегодно сможет привлекать около 400 тысяч зрителей и окупится за пятилетний период, принеся 790 миллионов долларов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Администрация южнокорейского города Инчхон представила проект городской уличной трассы, призванный вернуть страну в календарь гонок "Формулы-1" в 2028 году, сообщает The Korea Times.
Южная Корея принимала четыре Гран-при "Формулы-1" в период с 2010 по 2013 год в Йонгаме, но в дальнейшем отказалась от проведения гонок по финансовым причинам и из-за отсутствия интереса со стороны местной публики.
Согласно представленному проекту, созданному по образцу уличных гоночных трасс Сингапура и Лас-Вегаса, Гран-при ежегодно сможет привлекать около 400 тысяч зрителей и окупится за пятилетний период, принеся 790 млн долларов.
Джанпьер Ламбьязе - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
"Макларен" объявил о будущем переходе гоночного инженера "Ред Булл"
9 апреля, 17:39
 
Формула-1АвтоСпорт
 
