Южная Корея нацелилась на проведение уличной гонки "Формулы-1"

- Администрация южнокорейского города Инчхон представила проект городской уличной трассы для гонок "Формулы-1", чтобы вернуть страну в календарь соревнований в 2028 году.
- Согласно представленному проекту, Гран-при ежегодно сможет привлекать около 400 тысяч зрителей и окупится за пятилетний период, принеся 790 миллионов долларов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Администрация южнокорейского города Инчхон представила проект городской уличной трассы, призванный вернуть страну в календарь гонок "Формулы-1" в 2028 году, сообщает The Korea Times.
Южная Корея принимала четыре Гран-при "Формулы-1" в период с 2010 по 2013 год в Йонгаме, но в дальнейшем отказалась от проведения гонок по финансовым причинам и из-за отсутствия интереса со стороны местной публики.
Согласно представленному проекту, созданному по образцу уличных гоночных трасс Сингапура и Лас-Вегаса, Гран-при ежегодно сможет привлекать около 400 тысяч зрителей и окупится за пятилетний период, принеся 790 млн долларов.