Переговоры США, Дании и Гренландии идут по хорошей траектории, пишут СМИ

Гренландия входит в состав Датского Королевства, и власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Переговоры между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией по вопросу принадлежности острова находятся на хорошей траектории, пишет телеканал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома.

"Мы не собираемся участвовать в обсуждениях через средства массовой информации, но мы очень оптимистично настроены в отношении того, что находимся на хорошей траектории", - заявил чиновник телеканалу.

Он добавил, что технические переговоры продолжаются и затрагивают в основном тему "обеспечения интересов национальной безопасности США в Гренландии".