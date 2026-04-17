Переговоры США, Дании и Гренландии идут по хорошей траектории, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Переговоры между Соединенными Штатами, Данией и Гренландией по вопросу принадлежности острова находятся на хорошей траектории, пишет телеканал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома.
В среду президент США Дональд Трамп снова заявил о необходимости для США обладать Гренландией якобы из-за угроз со стороны России и Китая. Позднее премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что верит, что остров может стать следующей после Венесуэлы целью США.
"Мы не собираемся участвовать в обсуждениях через средства массовой информации, но мы очень оптимистично настроены в отношении того, что находимся на хорошей траектории", - заявил чиновник телеканалу.
Он добавил, что технические переговоры продолжаются и затрагивают в основном тему "обеспечения интересов национальной безопасности США в Гренландии".