На "Госуслугах" изменили сроки записи к врачу

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россияне теперь могут записаться к врачу через "Госуслуги" на более позднюю дату, чем предусмотрено стандартными нормативами.
"Гражданин имеет право осуществить запись на прием к врачу <...> на дату, превышающую установленные <...> сроки ожидания оказания медицинской помощи", — говорится в постановлении правительства.
Это также распространяется на инструментальные и лабораторные исследования.
Порядок осуществления такой записи и ее предельные сроки устанавливают территориальные программы госгарантий.