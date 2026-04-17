На "Госуслугах" изменили сроки записи к врачу

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Россияне теперь могут записаться к врачу через "Госуслуги" на более позднюю дату, чем предусмотрено стандартными нормативами.

"Гражданин имеет право осуществить запись на прием к врачу <...> на дату, превышающую установленные <...> сроки ожидания оказания медицинской помощи", — говорится в постановлении правительства.

Это также распространяется на инструментальные и лабораторные исследования.