В ГД предложили увеличить отпуск ветеранам БД, работающим на таможне

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы планируют внести законопроект о предоставлении дополнительного отпуска ветеранам боевых действий, работающим на таможне.

Законопроект предлагает предоставить сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней с сохранением денежного довольствия.

Ветераны смогут выбрать: взять 15 дней с сохранением денежного довольствия или 35 дней без сохранения, как это предусмотрено законом «О ветеранах».

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект о дополнительном отпуске для сотрудников таможни, являющихся ветеранами боевых действий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы в том числе выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

"В целях признания за ветеранами боевых действий особых заслуг и установления им единого объема социальных гарантий, право на дополнительный отпуск должно быть предоставлено также и сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предлагается предоставить сотрудникам таможенных органов из числа ветеранов боевых действий дополнительный отпуск продолжительностью 15 календарных дней с сохранением денежного довольствия.

"Планомерно продолжается работа по совершенствованию набора социальных гарантий для наших ветеранов", — сказал Нилов РИА Новости.

Он напомнил, что в прошлом году принятым законом дополнительный отпуск был предоставлен сотрудникам различных силовых ведомств из числа ветеранов боевых действий.

Политик добавил, что дополнительные 15 дней к ежегодному оплачиваемому отпуску — достойная мера господдержки для тех, кто рисковал всем ради выполнения боевых задач.

"Наш законопроект даёт сотрудникам таможенных органов, которые являются ветеранами боевых действий, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней", - сказал РИА Новости Свищев

По его словам, важно право выбора: либо эти 15 дней с сохранением денежного довольствия, либо 35 дней без сохранения, как это предусмотрено законом "О ветеранах".

"Каждый сам решит, что ему нужнее, отдохнуть подольше или получить деньги", - отметил он.