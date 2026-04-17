МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Умер актер Борис Голощапов, известный по кинопроектам "Адвокат" и "Горячая точка".
"Борис Николаевич ушел из жизни 15 апреля", - рассказали aif.ru в Воронежском камерном театре.
Как сообщила изданию собеседница, актер долго боролся с онкологией. По ее словам, в последние годы Голощапов любил проводить время в уединении. У него был небольшой дом в Радчино, где он жил с ранней весны до осени.
"Прощание пройдет 18 апреля в 9.00 у храма в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" рядом с Коминтерновским кладбищем (в Воронеже - ред.)", - рассказали коллеги актера изданию.
Актер Голощапов известен ролями в кинопроектах "Адвокат", "Икорный барон" и "Горячая точка", а также работой над дубляжом японской анимации. Его голосом говорят персонажи многих популярных аниме.