Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о росте кадровой обеспеченности в ФМБА
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 17.04.2026
Голикова рассказала о росте кадровой обеспеченности в ФМБА

Голикова: кадровая обеспеченность в ФМБА выросла с 81% до 85%

© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кадровая обеспеченность в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России выросла в 2025 году с 81 % до 85 %.
  • В 2025 году в систему ФМБА пришли 242 выпускника медицинских вузов, которые обучались по договорам на целевом обучении — это больше на 11 % в сравнении с 2024 годом.
  • Сейчас на целевой основе обучаются 2,3 тысячи будущих врачей в рамках ведомственной потребности.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кадровая обеспеченность в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России выросла в 2025 году с 81% до 85%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер приняла участие в расширенном заседании итоговой коллегии Федерального медико-биологического агентства.
"Отмечу позитивный тренд…. У нас возросла кадровая обеспеченность с 81 до 85%", - сказала Голикова.
Она уточнила, что продвижение вперед было бы невозможно без квалифицированных кадров ФМБА. По словам вице-премьера, в 2025 в систему ФМБА пришли 242 выпускника медицинских вузов, которые обучались по договорам на целевом обучении. Это больше на 11% в сравнении с 2024 годом.
Всего в рамках ведомственной потребности на целевой основе сейчас обучаются 2,3 тысячи будущих врачей, резюмировала вице-премьер.
ЭкономикаРоссияТатьяна ГоликоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала