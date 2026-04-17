Голикова рассказала о росте кадровой обеспеченности в ФМБА

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кадровая обеспеченность в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России выросла в 2025 году с 81% до 85%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер приняла участие в расширенном заседании итоговой коллегии Федерального медико-биологического агентства.
"Отмечу позитивный тренд…. У нас возросла кадровая обеспеченность с 81 до 85%", - сказала Голикова.
Она уточнила, что продвижение вперед было бы невозможно без квалифицированных кадров ФМБА. По словам вице-премьера, в 2025 в систему ФМБА пришли 242 выпускника медицинских вузов, которые обучались по договорам на целевом обучении. Это больше на 11% в сравнении с 2024 годом.
Всего в рамках ведомственной потребности на целевой основе сейчас обучаются 2,3 тысячи будущих врачей, резюмировала вице-премьер.
