Голикова рассказала о высокотехнологичной медпомощи в 2025 году

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 1,7 миллиона россиян получили высокотехнологичную медпомощь в 2025 году, что выше показателей 2024 года на 11%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что с этого года раздел высокотехнологичной медицинской помощи в ОМС дополнен инновационными методами трансплантации и содержит уже 14 групп.