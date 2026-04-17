Голикова рассказала о высокотехнологичной медпомощи в 2025 году
12:19 17.04.2026
Голикова рассказала о высокотехнологичной медпомощи в 2025 году

Голикова: в 2025 году 1,7 млн россиян получили высокотехнологичную медпомощь

Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов
Сотрудница онкологического диспансера в одном из новых операционных залов. Архивное фото
  Более 1,7 миллиона россиян получили высокотехнологичную медпомощь в 2025 году, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
  Эти количество на 11% превышает показатели 2024 года.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 1,7 миллиона россиян получили высокотехнологичную медпомощь в 2025 году, что выше показателей 2024 года на 11%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Вице-премьер приняла участие в итоговом заседании коллегии Минздрава России
"В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 1,7 миллиона человек, что выше показателей 2024 года на 11%", - сказала Голикова.
Она уточнила, что с этого года раздел высокотехнологичной медицинской помощи в ОМС дополнен инновационными методами трансплантации и содержит уже 14 групп.
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
