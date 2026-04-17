Голикова рассказала, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2025 году

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 17.04.2026 (обновлено: 12:19 17.04.2026)
Голикова: более 104 млн россиян в 2025 году прошли диспансеризацию

© Fotolia / yahyaikizВрач держит стетоскоп
Врач держит стетоскоп - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Fotolia / yahyaikiz
Врач держит стетоскоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профилактическими осмотрами и диспансеризацией охвачено более 104,3 миллиона граждан России в 2025 году.
  • Осмотренные составляют 93% от числа подлежащих осмотрам.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Профилактическими осмотрами и диспансеризацией охвачено более 104,3 миллиона граждан РФ в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Итоговое заседание коллегии минздрава России "Итоги работы системы здравоохранения в 2025 году и задачи на 2026 год.
"Профилактическими осмотрами и диспансеризацией за 2025 год охвачено более 104,3 миллионов взрослого и детского населения, но это только 93% от числа подлежащих осмотрам", - сказала Голикова в ходе заседания.
ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала