Голикова рассказала, сколько россиян прошли диспансеризацию в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профилактическими осмотрами и диспансеризацией охвачено более 104,3 миллиона граждан России в 2025 году.
- Осмотренные составляют 93% от числа подлежащих осмотрам.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Профилактическими осмотрами и диспансеризацией охвачено более 104,3 миллиона граждан РФ в 2025 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Итоговое заседание коллегии минздрава России "Итоги работы системы здравоохранения в 2025 году и задачи на 2026 год.
"Профилактическими осмотрами и диспансеризацией за 2025 год охвачено более 104,3 миллионов взрослого и детского населения, но это только 93% от числа подлежащих осмотрам", - сказала Голикова в ходе заседания.
