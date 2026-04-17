12:07 17.04.2026 (обновлено: 13:57 17.04.2026)
Голикова заявила о сохранении потребности во врачах

© РИА Новости / Александр Кряжев
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
  • Потребность во врачах и среднем медицинском персонале в России сохраняется, несмотря на прирост кадрового обеспечения.
  • За последние 4 года увеличены контрольные цифры приема в медицинские учебные заведения на 14%, а показатель целевого приема возрос на 27%.
  • Продолжается реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выплачиваются социальные выплаты, но усилия в направлении решения проблемы нехватки кадров нужно наращивать.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Потребность во врачах на текущий момент сохраняется в России, особенно в среднем медицинском персонале, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Хочу отметить, что несмотря на то, что в 2025 году мы зафиксировали прирост кадрового обеспечения по сравнению с 2024 годом на 7,8 тысячи врачей и на 6,1 тысячи средних медицинских работников, потребность во врачах и особенно в среднем медицинском персонале в системе сохраняется", - сказала она на расширенном заседании коллегии Минздрава России.
Голикова уточнила, что для решения вопроса нехватки кадров в российском здравоохранении за последние 4 года увеличены контрольные цифры приема на 14%, а показатель целевого приема возрос на 27%.
Кроме того, законодательно закреплено направление на работу вахтовым методом, развивается система наставничества. Продолжена реализация программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", выплачиваются специальные социальные выплаты, регионы предоставляют соответствующее жилье.
"Но усилия, тем не менее, в этом направлении нужно наращивать", - подчеркнула она.
Голикова также отметила, что необходимо преодолевать дисбаланс между стационарным и амбулаторным звеном. По ее словам, вопросы кадрового обеспечения и повышения производительности труда в сфере здравоохранения находятся на особом контроле арезидента и правительства РФ.
