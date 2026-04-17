22:00 17.04.2026
В ФРГ оценили возможность участия в международной миссии в Ормузе

Каак: участие бундесвера в миссии в Ормузском проливе грозит перегрузкой ВМФ

Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
  • Мерц сообщил о готовности Германии направить свои ВМФ в Ормузский пролив в рамках возможной международной миссии после прекращения боевых действий.
  • Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Каак заявил, что возможное участие бундесвера в миссии в Ормузе может привести к перегрузке ВМФ.
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Возможное участие бундесвера в международной миссии по обеспечению судоходства в Ормузском проливе рискует привести к перегрузке германских военно-морских сил, заявил командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Ян-Кристиан Каак.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил в пятницу по итогам видеоконференции в Париже о готовности Германии направить в Ормузский пролив свои военно-морские силы в рамках возможной международной миссии после прекращения боевых действий и на основании правового мандата. По его словам, речь может идти об участии бундесвера в разминировании и осуществлении военно-морской разведки в проливе.
"У нас (сейчас - ред.) самый маленький флот за всю историю, но масса задач…Чем больше ресурсов мы вкладываем в другие направления…, тем меньше их остается на выполнение главных задач", - заявил Каак в интервью журналу Wirtschaftswoche.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие. Позднее Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
