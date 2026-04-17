Германия готова участвовать в международной миссии по Ормузскому проливу

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 17.04.2026
Мерц: Германия готова участвовать в международной миссии в Ормузском проливе

Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия готова участвовать в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил Мерц.
  • Участие ФРГ в миссии возможно только после прекращения боевых действий и наличия надежной правовой основы.
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Германия готова участвовать в возможной международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе путем направления военных сил для разминирования и морской разведки, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
В пятницу в Париже прошла видеоконференция по обеспечению судоходства в Ормузском проливе с участием представителей около 50 стран.
"Мы готовы внести свой вклад в обеспечение свободного судоходства в Ормузском проливе… На наш взгляд, такое участие могло бы заключаться в разминировании и военно-морской разведке. Это в наших силах", - заявил Мерц по итогам конференции.
При этом он указал, что участие ФРГ в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе возможно только после прекращения боевых действий и наличия, по его словам, "надежной правой основы".
"После прекращения боевых действий это может включать в себя участие бундесвера в рамках международной операции, как только для этого будет создана надежная правовая основа, например, в виде резолюции Совета Безопасности. Для этого мне необходимо, чтобы в Германии было принято соответствующее решение федерального правительства, предоставлен мандат бундестага и разработана обоснованная военная концепция", - подчеркнул Мерц.
В этой связи он сообщил, что Германия продолжит участие в дальнейших консультациях по военному планированию возможной миссии и высказался за присоединение к ним также представителей США.
"Мы хотели бы, по возможности, чтобы в них (консультациях - ред.) также участвовали Соединенные Штаты Америки. С нашей точки зрения, это было бы желательно", - отметил Мерц.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие. Позднее Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
В миреОрмузский проливГерманияСШАФридрих МерцДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала