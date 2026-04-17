Все дети в России с гепатитом С пролечены, заявил Мурашко

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Все дети с гепатитом С пролечены в России, они войдут во взрослую жизнь здоровыми, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание коллегии министерства здравоохранения России.
"По гепатиту С: к 2030 году мы должны выполнить поручение президента и свести к минимуму заболеваемость гепатитом С. Важное достижение: уже сегодня пролечены все дети с гепатитом С. Они войдут во взрослую жизнь здоровыми. Это наша с вами победа", - сказал Мурашко.