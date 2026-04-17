Рейтинг@Mail.ru
Все дети в России с гепатитом С пролечены, заявил Мурашко - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:37 17.04.2026 (обновлено: 12:47 17.04.2026)
Все дети в России с гепатитом С пролечены, заявил Мурашко

Мурашко: все дети с гепатитом С пролечены, войдут во взрослую жизнь здоровыми

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции — гепатит, сифилис, ВИЧ
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции — гепатит, сифилис, ВИЧ - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Лаборатория иммуноферментных исследований, где проходит исследование крови на инфекции — гепатит, сифилис, ВИЧ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все дети с гепатитом С пролечены.
  Согласно поручению президента, к 2030 году планируется свести к минимуму заболеваемость гепатитом С
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Все дети с гепатитом С пролечены в России, они войдут во взрослую жизнь здоровыми, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В пятницу в Москве проходит итоговое заседание коллегии министерства здравоохранения России.
"По гепатиту С: к 2030 году мы должны выполнить поручение президента и свести к минимуму заболеваемость гепатитом С. Важное достижение: уже сегодня пролечены все дети с гепатитом С. Они войдут во взрослую жизнь здоровыми. Это наша с вами победа", - сказал Мурашко.
Лекарственные средства - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В ГД предложили обеспечивать лекарствами детей из многодетных семей
Вчера, 08:05
 
Хорошие новостиОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала