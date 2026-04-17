Гарбузов: ДИПП поддерживает создание производств высокотеха в Москве

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики поддерживает создание новых высокотехнологичных производств в Москве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента Анатолий Гарбузов.



Так он прокомментировал пост мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере Мах об открытии в Зеленограде одного из крупнейших в России комплексов предприятий по производству строительных материалов.



"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем создание новых высокотехнологичных производств на территории столицы. Здесь, в Зеленограде, инвестор построил современные заводы по выпуску автоклавного газобетона, архитектурного стекла и стеклопакетов. Это уникальный комплекс, отвечающий самым высоким требованиям энергоэффективности и производительности", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.



Он уточнил, что заводы роботизированные. Поэтому им удается создавать высокооплачиваемые рабочие места, обеспечивая при этом город необходимыми ресурсами. Основная часть производимой в Зеленограде продукции будет направлена на знаковые объекты Москвы.