Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
18:30 17.04.2026
Гарбузов: ДИПП поддерживает создание производств высокотеха в Москве

© Фото : Пресс-служба ДИППДИПП поддерживает создание производств высокотеха в Москве
ДИПП поддерживает создание производств высокотеха в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
ДИПП поддерживает создание производств высокотеха в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Столичный департамент инвестиционной и промышленной политики поддерживает создание новых высокотехнологичных производств в Москве, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента Анатолий Гарбузов.

Так он прокомментировал пост мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере Мах об открытии в Зеленограде одного из крупнейших в России комплексов предприятий по производству строительных материалов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы поддерживаем создание новых высокотехнологичных производств на территории столицы. Здесь, в Зеленограде, инвестор построил современные заводы по выпуску автоклавного газобетона, архитектурного стекла и стеклопакетов. Это уникальный комплекс, отвечающий самым высоким требованиям энергоэффективности и производительности", — приводит слова Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.

Он уточнил, что заводы роботизированные. Поэтому им удается создавать высокооплачиваемые рабочие места, обеспечивая при этом город необходимыми ресурсами. Основная часть производимой в Зеленограде продукции будет направлена на знаковые объекты Москвы.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала