Гарбузов: школьники Москвы встретились с космонавтом Сергеем Ревиным

17:25 17.04.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более 60 школьников приняли участие во встрече с летчиком-космонавтом Сергеем Ревиным, которую "Научно-технический центр ЭЛИНС" организовал на территории ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"В Москве работает почти 4,6 тысячи предприятий — многие из них закрепили за собой статус социально ответственного бизнеса. Компании активно участвуют в жизни города и реализуют проекты, направленные на развитие образования и популяризацию науки. Так, в рамках празднования 65-летия первого полета человека в космос на площадке “Алабушево” ОЭЗ “Технополис Москва” состоялась встреча столичных школьников с космонавтом-испытателем и Героем России", - привели слова Гарбузова в пресс-службе ДИПП.
Гарбузов отметил, что общение с представителями таких уникальных профессий играет особую роль: "оно позволяет ребятам из первых уст узнать о работе на МКС, формирует интерес к ракетно-космической отрасли и вдохновляет на выбор инженерных и технических специальностей".
В ходе диалога ребята задавали вопросы о работе на МКС и жизни в невесомости. Школьников интересовали как научные аспекты, так и быт на орбите. В числе вопросов - как на орбите определяют смену дня и ночи, можно ли пить кофе и чай на борту, когда в космос отправится первый ребенок-космонавт, а также как можно почесать нос в скафандре. Ревин пояснил, что можно это сделать с помощью специального устройства — Вальсальва. Это приспособление представляет собой две мягкие подушечки из поролона, которые крепятся к внутренней части шлема на уровне подбородка.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
