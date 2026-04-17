Гарбузов: производитель сейфов поставляет продукцию в 65 стран мира

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Научно-производственное объединение "Промет", которое является производителем сейфов и металлической мебели, поставляет продукцию в 65 стран мира, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

В пятницу компания отмечает 35-летие со дня основания.

"Предприятие прошло путь от небольшого производства до высокотехнологичного холдинга со штатом в 3 тысячи человек. Здесь не только создают качественную и востребованную продукцию, но и активно внедряют собственные инновационные разработки — от сейфовых замков до металлообрабатывающего оборудования", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Ассортимент компании насчитывает более 5 тысяч позиций, включая взломостойкие и огнестойкие сейфы (всего 360 моделей), медицинскую и офисную мебель, металлические двери и гардеробные системы. Предприятие перерабатывает свыше 80 тысяч тонн стали в год, а также самостоятельно выпускает электронные и механические замки для сейфов.

Коммерческий директор компании Алексей Петров подчеркнул, что история "Промет" началась в 1991 году с небольшого офиса в столице. Случайная покупка сейфа для собственных нужд привела к первым продажам и задала ключевое направление развития компании. В 1999 году было принято решение о запуске собственного производства. А в 2000 году начал работу первый цех. Так предприятие стало серийным производителем сейфов.

У компании высокий уровень автоматизации и собственное конструкторское бюро, уточнили в пресс-службе. "Промет" стал разработчиком и серийным производителем электромеханических листогибочных прессов с ЧПУ — высокоточного станка для холодной гибки листового металла. Локализация этого оборудования уже достигла 70%.