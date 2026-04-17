МИД России уличил французских дипломатов в лицемерии

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Французские дипломаты лицемерят о "важности" обменов с РФ, Париж свернул гуманитарные, научные, культурные связи с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Лицемерно звучат заявления французских дипломатов о "большом значении, которое посольство придаёт обменам между нашими странами". Это говорят представители государства, которое свернуло деловые, научно-образовательные и гуманитарные связи с Россией… Приостановило реализацию всех проектов с участием российских правительственных организаций культуры и артистов, поддерживающих политику России, поделив российскую культуру на "правильную" и "неправильную", - сказано в ее комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.