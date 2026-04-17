МИД: Франция лукавит, говоря, что процесс выдачи виз россиянам не изменился

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Франция лукавит, говоря, что процесс выдачи виз россиянам не претерпел особых изменений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Утверждая, что "правила для российских граждан, обращающихся за визами, не претерпели существенных изменений", французская сторона лукавит, забывая добавить, что в 2022 году Евросоюз в одностороннем порядке прекратил действие успешно применявшегося Соглашения с Россией об упрощении выдачи виз", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
Она добавила, что это привело к увеличению стоимости Шенгенской визы с 35 до 80 евро, росту количества отказов в выдаче виз, сокращению сроков пребывания по туристическим визам.
"Кроме того, на сегодняшний день россияне могут получать только однократные визы под конкретные поездки, что влечёт для них необходимость каждый раз заново оформлять полный пакет документов, записываться на приём и нести дополнительные материальные издержки", - подчеркнула Захарова.
Ранее посольство Франции в РФ сообщило РИА Новости, что правила выдачи Шенгенских виз в посольстве Франции не изменились, но с ноября прошлого года выдаются только однократные. Также в посольстве указали, что французской стороной в 2025 году выдано более 150 тысяч виз россиянам, речь идет о небольшом увеличении по сравнению с 2024 и 2023 годами.