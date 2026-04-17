СМИ: Париж отказался приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузу

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу, пишет газета Financial Times

Париж и Лондон планируют провести мероприятие на этой неделе. Предварительно, в нем примут участие представители более 40 государств. Как утверждается, они обсудят создание многонациональной мирной миссии для восстановления свободы судоходства.

"Франция отвергла предложение Великобритании о том, что Рютте <...> и фон дер Ляйен <...> следует присутствовать на встрече", — говорится в статье со ссылкой на трех официальных лиц.

В Елисейском дворце дважды вычеркивали глав НАТО и ЕК из предложенного Лондоном списка приглашенных: Париж хочет, чтобы среди участников саммита были в основном лидеры стран, указывается в материале.

По данным газеты, Дональд Трамп туда не поедет. Однако британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют его об итогах мероприятия.

Восьмого апреля США и Иран объявили о перемирии на две недели, однако прошедшие в минувшие выходные переговоры не принесли результатов: стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам.