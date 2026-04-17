СМИ: Париж отказался приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция отказалась приглашать генсека НАТО Марка Рютте и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу, пишет FT.
- Париж хочет, чтобы среди участников были в основном лидеры стран.
- Дональд Трамп на эту встречу не поедет.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу, пишет газета Financial Times.
Париж и Лондон планируют провести мероприятие на этой неделе. Предварительно, в нем примут участие представители более 40 государств. Как утверждается, они обсудят создание многонациональной мирной миссии для восстановления свободы судоходства.
"Франция отвергла предложение Великобритании о том, что Рютте <...> и фон дер Ляйен <...> следует присутствовать на встрече", — говорится в статье со ссылкой на трех официальных лиц.
В Елисейском дворце дважды вычеркивали глав НАТО и ЕК из предложенного Лондоном списка приглашенных: Париж хочет, чтобы среди участников саммита были в основном лидеры стран, указывается в материале.
По данным газеты, Дональд Трамп туда не поедет. Однако британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют его об итогах мероприятия.
Восьмого апреля США и Иран объявили о перемирии на две недели, однако прошедшие в минувшие выходные переговоры не принесли результатов: стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам.
О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Трамп 13 апреля заявил о блокаде всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива. В Вашингтоне уверяют: если судно не связано с Тегераном и не платило ему за проход, то оно может свободно следовать через этот морской путь. Исламская республика о введении пошлин не объявляла, но говорила о таких планах.